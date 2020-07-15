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    HaberlerDualar Haberleri Rabbena duaları okunuşu! Rabbenağfirli ve Rabbena Atina duası okunuşu...
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    15.07.2020 - 14:07 |

    Rabbena duaları okunuşu! Rabbenağfirli ve Rabbena Atina duası okunuşu...

    Rabbena dualarının okunuşu araştırılan dualar arasında yer alıyor. Diğer tarafta Rabbenağfirli ve Rabbena Atina dualarının anlamı merak ediliyor. İşte Rabbena dualarının okunuşu ve anlamları...

    Rabbena duaları okunuşu! Rabbenağfirli ve Rabbena Atina duası okunuşu...

    Rabbena duaları namaz kılarken okunan dualar arasında bulunuyor.Rabbena Atina ve Rabbenağfirli dualarını okuyanlar sünnet sevabı kazanıyor. Rabbenna dualarının anlamları ve okunuşları araştırılıyor. İşte Rabbenağfirli ve Rabbena Atina duası okunuşu...

    RABBENAĞFİRLİ DUASI OKUNUŞU

    "Rabbenâğfirlî ve li-vâlideyye ve lil-Mü'minîne yevme yekumü'l hisâb."

    RABBENAĞFİRLİ DUASI ANLAMI

    "Ey bizim Rabbimiz! Beni, anamı ve babamı ve bütün mü'minleri hesap gününde (herkesin sorguya çekileceği günde) bağışla."

    RABBENA ATİNA DUASI OKUNUŞU

    "Rabbenâ âtina fid'dünyâ haseneten ve fil'âhireti haseneten ve kınâ azâbennâr. Birahmetike yâ Erhamerrahimîn."

     

    RABBENA ATİNA DUASI ANLAMI

    "Allah'ım! Bize dünyada iyilik ve güzellik, ahirette de iyilik, güzellik ver. Bizi ateş azabından koru."

      '15 Temmuz ‘Unutmadık’' belgeseli bugün saat 18:00'de CNN Türk'teOnlar anneydi, babaydı, evlattı, kardeşti ama her şeyden önce vatanseverdi…O en uzun gecede siperleri gövdeleriydi, tek silahlarıysa ay yıldızlı bayraklarıydı… Durmadılar kaçmadılar yılmadılar… Hainlerin demokrasiye darbe vurmalarına izin vermediler. Ve o karanlık gecenin sonunda bizleri aydınlık bir günün sabahına kavuşturdular. '15 Temmuz ‘Unutmadık’ ' belgeseli 15 Temmuz bugün 18:00’de CNN Türk’te…
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