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    07.07.2020 - 15:41 |

    Rızık Duası okunuşu ve anlamı! Rızkın bolllaşması için okunacak dua

    Rızık duası vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Rızık duası kişinin kendisinin ve ailesinin rızkını arttırmaka amacıyla yerine getirilen bir duadır. İnsanoğlu hayatı boyunca dünyada çeşitli badireler ile imtihan edilir. Hayatın bize gösterdiği zorluklar karşısında ise tek sığınak yine Yüce Allah'tır. İş sahibi olamayan, okuldan mezun olan ve hala iş bulamayanlar Rızık duasını araştırmayı sürdürüyor. İşte Rızık Duası okunuşu ve anlamı

    Rızık Duası okunuşu ve anlamı! Rızkın bolllaşması için okunacak dua

    İslam dininine mensup müslümanlar bilirler ki yerde ve göklerdekilerin tek sahibi olan Yüce Allah'tır. İnsanoğlunun doğumundan ölümüne kadar geçen dünya hayatında çeşitli imtihanlar ile karşılaşır. Yaşanılan dönemdeki bu sıkıntılar o an içerisinde farklı algılanabilir. Yüce Allah dünyaya gelen her bireyin rızkını da beraberinde göndermektedir. Onu arayıp bulmak, rızkı için çaba sarf etmek ise insana mahsustur. İşte Rızık duası Arapça okunuşu ve Türkçe Anlamı...

    RIZIK DUASI ARAPÇA OKUNUŞU

    Yâ Allahu, yâ Rabbi, yâ Hayyü, yâ Kayyûmü, Yâ Zel Celâli ve ikram.

    Es’elüke bismikel azîmil-a’zami

    Enterzukanî helâlen tayyiben

    Alahümme in kâne rızkunâ fissemâi enzilhu

    Ve in kâne fil ardi ezhirhu ve in kane ba’iden karribhu

    Ve in kâne kâriben yessirhü

    Ve in kâne kalîlen kessirhü

    Ve in kâne kesîren ihfazhü bilbereketi

    RIZIK DUASI TÜRKÇE MEALİ

    Ya Allah, Ya Rab, ya Hayyü ya Kayyûm. Ya Zel Celali vel- İkram

    Yüceler yücesi olan isminin hakkı için senden isterim.

    Bana helâl rızık ver.

    Allah’ım, eğer rızkımız semada ise onu indir

    Eğer yerde ise onu çıkar

    Uzakta ise onu yaklaştır

    Yakın ise kolaylaştır

    Az ise çoğalt. Çok ise onu bereketlendir. ‘’ÂMİN’’

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