Rızık Duası okunuşu ve anlamı! Rızkın bolllaşması için okunacak dua

İslam dininine mensup müslümanlar bilirler ki yerde ve göklerdekilerin tek sahibi olan Yüce Allah'tır. İnsanoğlunun doğumundan ölümüne kadar geçen dünya hayatında çeşitli imtihanlar ile karşılaşır. Yaşanılan dönemdeki bu sıkıntılar o an içerisinde farklı algılanabilir. Yüce Allah dünyaya gelen her bireyin rızkını da beraberinde göndermektedir. Onu arayıp bulmak, rızkı için çaba sarf etmek ise insana mahsustur. İşte Rızık duası Arapça okunuşu ve Türkçe Anlamı...

RIZIK DUASI ARAPÇA OKUNUŞU

Yâ Allahu, yâ Rabbi, yâ Hayyü, yâ Kayyûmü, Yâ Zel Celâli ve ikram.

Es’elüke bismikel azîmil-a’zami

Enterzukanî helâlen tayyiben

Alahümme in kâne rızkunâ fissemâi enzilhu

Ve in kâne fil ardi ezhirhu ve in kane ba’iden karribhu

Ve in kâne kâriben yessirhü

Ve in kâne kalîlen kessirhü

Ve in kâne kesîren ihfazhü bilbereketi

RIZIK DUASI TÜRKÇE MEALİ

Ya Allah, Ya Rab, ya Hayyü ya Kayyûm. Ya Zel Celali vel- İkram

Yüceler yücesi olan isminin hakkı için senden isterim.

Bana helâl rızık ver.

Allah’ım, eğer rızkımız semada ise onu indir

Eğer yerde ise onu çıkar

Uzakta ise onu yaklaştır

Yakın ise kolaylaştır

Az ise çoğalt. Çok ise onu bereketlendir. ‘’ÂMİN’’