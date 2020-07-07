Rızık Duası okunuşu ve anlamı! Rızkın bolllaşması için okunacak dua
Rızık duası vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Rızık duası kişinin kendisinin ve ailesinin rızkını arttırmaka amacıyla yerine getirilen bir duadır. İnsanoğlu hayatı boyunca dünyada çeşitli badireler ile imtihan edilir. Hayatın bize gösterdiği zorluklar karşısında ise tek sığınak yine Yüce Allah'tır. İş sahibi olamayan, okuldan mezun olan ve hala iş bulamayanlar Rızık duasını araştırmayı sürdürüyor. İşte Rızık Duası okunuşu ve anlamı
İslam dininine mensup müslümanlar bilirler ki yerde ve göklerdekilerin tek sahibi olan Yüce Allah'tır. İnsanoğlunun doğumundan ölümüne kadar geçen dünya hayatında çeşitli imtihanlar ile karşılaşır. Yaşanılan dönemdeki bu sıkıntılar o an içerisinde farklı algılanabilir. Yüce Allah dünyaya gelen her bireyin rızkını da beraberinde göndermektedir. Onu arayıp bulmak, rızkı için çaba sarf etmek ise insana mahsustur. İşte Rızık duası Arapça okunuşu ve Türkçe Anlamı...
RIZIK DUASI ARAPÇA OKUNUŞU
Yâ Allahu, yâ Rabbi, yâ Hayyü, yâ Kayyûmü, Yâ Zel Celâli ve ikram.
Es’elüke bismikel azîmil-a’zami
Enterzukanî helâlen tayyiben
Alahümme in kâne rızkunâ fissemâi enzilhu
Ve in kâne fil ardi ezhirhu ve in kane ba’iden karribhu
Ve in kâne kâriben yessirhü
Ve in kâne kalîlen kessirhü
Ve in kâne kesîren ihfazhü bilbereketi
RIZIK DUASI TÜRKÇE MEALİ
Ya Allah, Ya Rab, ya Hayyü ya Kayyûm. Ya Zel Celali vel- İkram
Yüceler yücesi olan isminin hakkı için senden isterim.
Bana helâl rızık ver.
Allah’ım, eğer rızkımız semada ise onu indir
Eğer yerde ise onu çıkar
Uzakta ise onu yaklaştır
Yakın ise kolaylaştır
Az ise çoğalt. Çok ise onu bereketlendir. ‘’ÂMİN’’