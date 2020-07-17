Sabır duası okunuşu! İşte sabır duası anlamı...

Sakinleşmek için okunan dualar arasında sabır duası da bulunuyor. Sakinlik ve huzur için okunan sabır duasının anlamı ve okunuşu merak konusu. İşte sabır duası anlamı ve okunuşu...

SABIR DUASI TÜRKÇE ANLAMI

Rahman ve rahim olan Allah'ın ismiyle. Senin için bağrını açmadık mı? İndirmedik mi senden o yükünü? O sırtında gıcırdamakta olan -bu şekilde sana eziyet olan- yükünü? Senin şanının yüceltmedik mi? Demek ki zorlukla beraber bir kolaylık vardır. Evet o zorlukla beraber bir kolaylık var! O halde boş kaldığında yine kalk ve yorul. Ve ancak Rabbinden ümit et, hep ona doğrul. (İnşirah suresi)

SABIR DUASI OKUNUŞU

1. Elem neşrah leke sadrek

2. Ve vada'na 'anke vizreke

3. Elleziy enkada zahreke

4. Ve refa'na leke zikreke

5. Feinne me'al'usri yüsren

6. İnne me'al'usri yüsren

7. Feiza ferağte fensab

8. Ve ila rabbike ferğab