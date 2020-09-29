Yasin suresi duası Arapça - Türkçe oku | Yasin Suresi duası anlamı nedir?

Dini görevlerini yerine getirmek için arayışa geçen Müslüman vatandaşlar, Yasin suresi ve Yasin suresinin ardından okunacak duayı araştırıyor. Yasin suresi duası nedir? Yasin suresi okuduktan sonra hangi duayı okumak gerekir? İşte yasin suresi duası ve Yasin suresinin faziletleri...

YASİN SURESİ DUASI

Bismillahirrahmanirrahim

Allahümme rabbena ya rabbena tekabbel minna duaena vekdi hacetena bihurmeti sureti yasin ve ecirna minennari vemin azabil kabri ve min şerri sualin bi fadli sureti yasin yarabbel alemiyne veselemun alel mürseliyne velhamdülillahi rabbil alemin.

YASİN SURESİ DUASI ANLAMI

Esirgeyen ve Bağışlayan Allah'ın Adıyla

Yasin suresinin hurmetine dualarımızı kabul ve ihtiyaçlarımızı eda buyur. Ey Rabbil Alemin! Yasin suresinin faziletine bizi ateşten, kabir azabından ve sualin şerrinden koru. Ve peygamberlere selam olsun. Hamd Alemlerin Rabbi Allah'a mahsustur.

YASİN SURESİ FAZİLETLERİ



Kur'ân-ı Kerîm'in 36. Suresi olarak bilinen ve 83 ayetten oluşan bu sure İslam dinin tüm temellerini içerisinde barındırmaktadır. Bu suresinin diğer surelerden daha fazla okunuyor olmasının nedeni olarak ise İslam dininin son peygamberi olan Hz. Muhammed'in sözleri olmuştur. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v) Yasin Suresi ile ilgili olarak "Kim Yâsin'i okursa, Allah onun okumasına, Kur'ân'ı on kere okumuş gibi sevap yazar." İfadelerini kullanmıştır.

Bu surenin okunmasının hemen ardından ise ibadetin kabulü, günahların affı ve en önemlisi de Allah rızası için bazı dualar edilerek ibadetin sevabına sevap katılmaktadır. Yasini Şerif ile ilgili olarak yine söylenen sözler arasında "Yâsin, Kur'ân'ın kalbidir. Allah'ı ve ahiret gününü arzu ederek Yâsin okuyan kimsenin geçmiş günahı affedilir. Onu ölülerinize okuyunuz" sözleri yer almaktadır.

Bu sureyi ölülerin ruhuna bağışlamak da oldukça sevap olsa da en önemlisi yaşarken insanların onun manasını anlayarak ve emirlerine uyarak okumalarıdır. Haberimizin devamında yer alan Yasin Suresi'nin ardından okunacak dua ile Yasin Suresi duası ile ibadetinizin kabulü için dua edebilirsiniz…