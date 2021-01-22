Yunus Peygamber Duası Oku: Yunus Peygamberin Duasının Faziletleri Nelerdir?
Zor durumda kalanlar için Yunus Peygamberin duasının edilmesi tavsiye edilir. Çok kuvvetli bir dua olduğuna inanılan duanın faziletleri hakkında birçok araştırma yapılmıştır. Allah-u Teala'nın hoşuna giden dualardan biri olan bu güzel dua insanların dileklerinin kabulüne vesile olabilir. Kısa ve ezberlenmesi kolay olan dua ile ilgili bilgileri derledik.
Hz. Yunus'un kurtulması imkansız gibi görünen bir zorluk içindeyken ettiği dua kabul olmuş ve okyanusun ortasındaki bir balığın karnından çıkarılıp karaya ulaştırılmıştır.
Yunus Peygamberin Duası
Yunus Peygamber, Kur'an-ı Kerimde anlatılan kıssasına göre deryanın ortasında gemiden aşağı atılmış ve büyük bir balık tarafından yutulmuştur. İçinde bulunduğu durumdan kurtulması neredeyse imkansız iken Allah'a şu duayı etmiştir: Lâ ilâhe illâ ente subhâneke innî kuntu minez zâlimîn. Duanın Türkçe meali, "Seni her türlü noksanlıktan tenzih ederim. Şüphesiz ben kendine zulmedenlerden oldum." şeklindedir.
Hz. Yunus'un Duası Kabul Olmuştur
Yunus Peygamber'in pişmanlık ve ümit ile ettiği duası Allah-u Teala'nın hoşuna gitmiş ve kabul buyurmuştur. Koskoca denizin ortasında balığın karnında karanlıklar içinde bulunan Peygamber karaya ulaştırılmıştır.
Yunus Peygamberin Duasının Faziletleri Nelerdir?
Bu dua çok etkili bir duadır. Maddi ve manevi her türlü istek için okunabilir. Gönülden edildiği takdirde kabul olunmama ihtimali yok gibidir. Duanın tesiri çok defalar tecrübe edilmiştir. Duada yapılan günahlar için tövbe, pişmanlık, Allah'ı tesbih, birliğine ve ululuğuna iman ve teslimiyet birlikte bulunur. Etkili bir dua oluşunun sebebi de bunlar olabilir.