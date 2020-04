Dünyada iple yazılan ilk Kur’an-ı Kerim

Başakşehir Belediyesi; iplerle işlenen, kontrol edilmesi ve ciltlenmesi 12 yıl süren Kur'an-ı Kerim’i ilçe sakinleri ile buluşturdu. Ramazan ayı süresinde Sular Vadisi’nde kurulan stantta sergilenen Kur’an-ı KerimGuinness rekorlar kitabına da girecek.

Başakşehir Belediyesi’nin bir ilke daha imza atarak ilçe sakinleriyle buluşturduğu sanat eseri, Suriyeli bir terzi olan Mohammed Maher Hadri tarafından hazırlandı. Sanatçı Ramazan ayı süresinde eserini Sular Vadisi’nde sergiliyor, çalışmasını ilçe sakinlerine anlatıyor.



Dünya’da iplerle işlenen ilk Kur'an-ı Kerim olma özelliği taşıyan eser, altın renkli, özel bir ip ile siyah bez üzerine işlenmiş. Bu özelliği ile Guinness rekorlar kitabına da girecek olan çalışmanın harflerin işlenmesinde ise altın renkli, özel bir ip kullanılmış.



Sanatçı, Ramazan ayı süresinde standa ip Kur’an-ı Kerim dışında hattat titizliğinde hazırladığı farklı eserlerini de sergiliyor. Mohammed Maher Hadri, aynı zamanda standı ziyaret edenlere isimlerini özel makinesinde iplerle işleyerek veriyor.



“DELİ OLDUĞUMU DÜŞÜNDÜLER”



Suriye'nin Halep şehrinde terzilik yaparken içinde Kur'an-ı Kerim yazma isteği uyandığını dile getiren Hadri, Kur'an yazma hikâyesini şöyle anlattı; ''Küçükken devamlı Kur'an yazmak istiyordum. Terzilik mesleğini tam öğrendikten sonra Kur'an-ı farklı, özel bir şekilde yazmak istedim. Eşimle hep istişare ederek planlar yaptım. İple, ilk olarak, 'veme tevfigi, ille billeh' yazdım. Çok güzel bir görüntü ortaya çıktı. Sonra Vakıa suresinin tamamını yazdım. Gören herkes çok beğendi. Bundan sonra Kur'an-ı Kerim'i yazmayı aklıma koydum. Bu konuda eşimden büyük destek gördüm. Çevremdeki insanlar ise benim deli olduğumu düşündüler. İnsanlara çok garip geldi. Bu, beklemedikleri bir şeydi.”



DİN ÂLİMLERİ 2 YIL İNCELEDİ



Tamamlanması 12 yıl süren çalışmanın 8 yılında Mohammed Maher Hadri Kur’an-ı Kerim’in yazımını bitirdi. Sanatçı tarafından özel makinesinde, ince bir işçilikle yazılan ip Kur’an, tamamlandıktan sonra İslam âlimleri tarafından 2 yıl süresince incelendi ve onaylandı. Ciltlenmesi ise 2 yıl sürdü.

Hadri, çalışmaya 2000 yılında tasarım yaparak başladığını belirterek, ''12 cilt olarak tasarım yaptıktan sonra, bez üzerine iplikle Kur'an-ı Kerim ayetlerini yazmaya başladım. Her bir ciltte 2,5 cüz oluşturdum. Boyu 80, eni 60 santimetre olan sayfaların üzerine Kur'an-ı işleme işi 8 yılımı aldı. Sonra başa dönerek harf harf kontrol ettim. Sonra işlediğim bu sayfalar üç değerli İslam Âlimi tarafından (Şeyh Ahmet Enis, Mustafa Celleddin, Muhammed Habeş) 2 yılda defalarca kontrol edildi ve onaylandı. Hocaların kontrolünden sonra 2 yıl da ciltlerin yapımı sürdü. Her bir cilt 15 kilogram geliyor. Harflerin işlenmesinde altın renkli, özel bir ip kullandık. 12 yılın sonunda çok arzu ettiğim esere kavuştum” diye konuştu.



“SURİYE’DEN SADECE KUR’AN-I KURTARABİLDİM”



Mohammed Maher Hadri, “Başakşehir ile ilgili bilgim yoktu. Ama çok güzel bir yer. Ramazan alanı çok renkli. Suriye’de herkes kendi evinde oluyor, etkinlikler olmuyor” dedi. Hadri, en büyük hayalinin Türkiye’de bu iş üzerine bir atölye açarak, daha güzel ve daha büyük bir Kur’an-ı Kerim yazmak olduğunu söyledi.

“Suriye’deki olaylar nedeniyle her şeyimi kaybettim” diyen, Mohammed Maher Hadri, “Suriye’de işim vardı onu kaybettim, tek kurtarabildiğim bu Kur’an-ı Kerim oldu. O nedenle Türkiye’ye geldim. Bu sanatı gençlere öğretmek isterim. Makineyi öğretirim ama önemli olan kişinin sanatçı bir ruha sahip olması. Oğlumun bu işi öğrenmesini çok istedim ama onda sanatçı ruhu olmadığı için öğrenemedi” dedi.



“STANTLARI RAMAZAN’IN RUHUNA UYGUN SEÇİYORUZ”



Başakşehir Ramazan programlarını anlatan Başakşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, ilçede yapılan etkinliklerin İstanbul genelinde etkinli olduğunu dile getirdi. Başkan Uysal, titizlikle stantları seçtiklerini belirterek, “Stantlarımızı seçerken Ramazan’ın ruhuna uygun olmasına dikkat ediyoruz. Suriyeli vatandaşımız kendi özgü bir usul geliştirmiş. Kuran-ı Kerim’de hattatların elle yaptığını terzi aletiyle, dikiş makinesiyle yapıyor. Dünyada ilk defa yapılan çok güzel bir şey. Kuran-ı Kerimi baştan sona 12 cilt olarak yapmış. Ayrıca hattat gibi yazılar yazıp burada farklı eserler ortaya çıkarıyor. Dünya’da ilk defa yapılan bir şeyi Türkiye’de ilk defa Sular Vadisi’nde sergiliyoruz” şeklinde konuştu.