28.05.2019 - 09:46 |
Duş almak orucu bozar mı?
Ramazan ayında vatandaşların merakla araştırdığı sorular, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yanıt buldu. O sorulardan biri 'duş almak orucu bozar mı' oldu. İşte Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinde yer verdiği o cevap...
DUŞ ALMAK ORUCU BOZAR MI?
Ağız ve burnundan su girip de sindirim organına ulaşmadıkça oruçlu kimsenin yıkanması, orucuna zarar vermez. Nitekim Hz. Âişe ve Ümmü Seleme, Hz. Peygamberin (s.a.s.) Ramazan’da imsaktan sonra yıkandıklarını haber vermişlerdir (Buhârî, Savm, 25). Bu itibarla, ağız ve burundan mideye su kaçırmamak şartıyla oruçlu kişi yıkanabilir (el-Fetâva’l-Hindiyye, I, 220).