Elazığ, Erzincan ve Tunceli İftar Vakitleri (2020 İmsakiye) - Sahur ve imsak saat kaçta? Ramazan ayı sabah namazı vakitleri

İslam dünyası için önemli aylar arasında yer alan Ramazan ayı büyük bir sevinçle karşılanıyor. Ramazan ayı ile birlikte yurt genelinde iftar ve sahur vakitleri araştırılmaya başlandı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanan 2020 imsakiye takvimi yayımlandı. Peki Elazığ, Erzincan ve Tunceli'de saat kaçta iftar yapılacak? Sahur saat kaçta? İşte 2020 Ramazan İmsakiyesi...

ELAZIĞ'DA SAHUR VE İFTAR SAAT KAÇTA?

24 Nisan 2020 Cuma: Sahur 03:57 İftar 19:15

ERZİNCAN'DA SAHUR VE İFTAR SAAT KAÇTA?

24 Nisan 2020 Cuma: Sahur 03:52 İftar 19:16

TUNCELİ'DE SAHUR VE İFTAR SAAT KAÇTA?

24 Nisan 2020 Cuma: Sahur 03:49 İftar 19:17

ELAZIĞ İMSAKİYE 2020 İÇİN TIKLAYINIZ

ERZİNCAN İMSAKİYE 2020 İÇİN TIKLAYINIZ

TUNCELİ İMSAKİYE 2020 İÇİN TIKLAYINIZ









İFTAR DUASI

Hazreti Muhammed iftarını açarken şu duayı okurdu;

-“Allahümme leke sumtü ve ala rızkıke eftartü.”

TÜRKÇE MANASI : (Ey Allah’ım, Senin rızan için oruç tuttum ve Senin rızkınla orucumu açıyorum.)

Peygamberimizin orucunu açtıktan sonra da şöyle derdi; “Susuzluk gitti, damarlar ısındı, inşallah Tealaya sevap kesinleşti.”

İslam alimlerinden Abdullah ibni Ömer Radiyallâhu ise iftar vakti şöyle dua ederdi: “Allah’ım, bütün kâinatı kaplayan rahmetinin hakkı için beni affet, günahlarımı bağışla.”