En çok tok tutan besin

Ramazan ayının başlamasıyla birlikte yaklaşık 17 saat sürecek olan açlığa karşı tok tutan tek besin açıklandı.

Beslenme ve Diyetetik Uzmanı Eda Ağıllı Akın, yumurtanın 36 saat süreyle tokluğu sağlayabilecek tek besin olduğundan sahurda mutlaka tüketilmesi gerektiğini belirtti.

Eda Ağıllı Akın, özellikle bu dönemde hatalı beslenme alışkanlıkları sonucu tansiyon ve kan şekerinde düşüşün yanı sıra, sindirim sistemi problemleri ile bedeni yıpratan sağlık sorunlarının sıklıkla yaşandığına dikkat çekti.

Ramazan ayını sağlıklı bir şekilde geçirebilmenin sırrının sağlıklı beslenmekten geçtiğini belirten Akın,“Ramazan ayında yaklaşık 17 saatlik açlık süresinin sahur yapılmadığı zamanlarda 20 saate çıktığını unutmamak gerekir. Sağlıklı beslenme önerisi olarak, öğün sayısı normal şartlarda 2-3 saat ara ile 3 ana öğün 3-4 ara öğün iken, Ramazan'da bu önerim yerini, 2 ana öğün ile birlikte 1-2 ara öğüne bırakıyor.

Sahur öğünü, gün içinde enerji stoğunuzu karşılayacak en önemli öğün olduğu için mutlaka sahura kalkmanızı ve sahurda sizi uzun süre tok tutacak besinleri tercih etmenizi öneririm. Lif içeriği yüksek, glisemik indeksi düşük ve kaliteli protein içeriğine sahip besinler uzun süre tokluk sağlar" dedi.

Tokluğu sağlayan tek besin

Söz konusu besinlere örnekler veren Beslenme ve Diyetetik Uzmanı Eda Ağıllı Akın, bunlar arasında yumurtanın önemine dikkat çekti. Ağıllı Akın, yumurtanın 36 saat süreyle tokluğu sağlayabilecek tek besin olduğundan sahurda mutlaka tüketilmesi gerektiğini bildirdi.

Yumurtanın peynirle desteklenmesinin yanı sıra, tüketilecek tam tahıllı ekmeğin, kan şekeri kontrolü sağlayacağını kaydeden Ağıllı Akın, sebze ve meyvelerin de, hem yüksek lif hem de yüksek su içeriği nedeniyle bir yandan tokluğu kontrol ederken, bir yandan da su isteğini azalttığını söyledi.

Omlet sahur için lezzetli bir seçenek

Sahur menüsüne ilişkin önerilerini aktaran Diyetetik Uzmanı Ağıllı Akın, 1 tane yumurta, 2 yemek kaşığı yulaf ezmesi, 70 gram yağsız lor peynir, 1 tatlı kaşığı sıvıyağ ve 50 gram mantar ile hazırlanacak omletin sağlıklı sahur için lezzetli bir seçenek olduğunu bildirdi.

Mayasante Polikliniği Beslenme ve Diyetetik Uzmanı Eda Ağıllı Akın, açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Pide, glisemik indeksi yüksek ve lif içeriği düşük bir besindir, çabuk acıktırır. Pide vazgeçilmeziniz ise, iftarda küçük bir dilim pide yiyebilirsiniz ama sahurda mutlaka tam tahıllı bir ekmek türü tercih edin. Tatlı isteğinizi sütlü tatlılar, dondurma, hoşaf ve kompostodan yana kullanın. Light süt ve tatlandırıcı ile hazırlayacağınız sütlü tatlılar, porsiyon kontrollü tüketildiğinde hem sindirimi rahatlatacak hem de düşük kalorili bir alternatif olacaktır."

Yeterli miktarda su içmelisiniz



Ramazan ayında açlığın yanı sıra susuzlukla da mücadele edildiğini ifade eden Beslenme ve Diyetetik Uzmanı Eda Ağıllı Akın, günlük su ihtiyacını karşılamak için iftardan sahura kadar yavaş yavaş su tüketilmesinin önemine değindi. Ağıllı Akın açıklamasını, “Suya destek olarak günde 1-2 şise maden suyu tüketimi sıvı ve mineral ihtiyacınızı karşılamaya yardımcı olur" dedi.