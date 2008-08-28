“En Güzel Ramazanlar Eyüp Sultan’da yaşanır”…

Eyüp Belediyesi’ de camii meydanına kurduğu iftar ve kültür çadırıyla ziyaretçileri ağırlayacak. Kurulan iftar çadırında her gün 3 çeşit sıcak yemek beş bin kişiye dağıtılacak. İnsanların akıl, mide ve kalbini doldurmayı hedeflediklerini belirten Eyüp Belediye Başkanı Ahmet Genç, her Ramazan’da olduğu gibi bu Ramazan ayında da ziyaretçilerimize kültürel etkinliklerimizle akıllarını, sıcak yemeklerimizle midelerini, manevi ortamla da kalplerini doldurmayı hedeflediklerini ifade etti. Birlik ve beraberliğin, sevgi ve saygının, huzurun ve barışın en güzel yaşandığı Eyüp Sultan’ da milyonlarca ziyaretçinin manevi havayı teneffüs etmek için çaba gösterdiğini belirten Başkan Genç konuşmasını şöyle sürdürdü; “ Ramazan ayı ile birlikte ilçemize bereket geldi. Milyonlarca vatandaşı ilçemizde misafir edeceğiz. Yüz elli bin vatandaşımıza iftar vereceğiz. Kültürel etkinliklerimiz, kitap fuarımız, eski örf ve adetlerin canlanması Eyüp’e ayrı bir güzellik katacak. Ayrıca özel bir kanal tarafından iftar ve sahurda yapılacak canlı yayınlarla dünyanın dört bir yanında yaşayan gurbetçi vatandaşlarımız Eyüp’ü görme, tanıma fırsatı bulacak. Bunun yanında yirmi beş bin aileye erzak yardımı yapacağız. Yine Şefkat mağazamızda giyecek ve eşya yardımlarımız da devam edecek” dedi.

Ramazan her yerde yaşanır ama Eyüp Sultan’da bir başka yaşanır…

Eyüp Belediyesi, Ramazan Etkinlikleri’ni zengin programıyla ziyaretçilere sunuyor. Ramazan Etkinlikleri’nde sohbet toplantılarının yanı sıra İftar sonrası çadırı dolduran çocuklara Pandomim, ateşbaz, jonklör, palyaço, Hacivat ve Karagöz, illizyon gösterileri, Çanakkale Destanı Piyes ve tiyatroları, ibiş, kukla gösterileri, akrobasi gösterileri, gülücük show, çizgi film gösterileriyle unutulmaz anlar yaşatacak.. Ayrıca Tasavvuf müziğini tüm dünyaya tanıtan ünlü sanatçıların konserleri müzik ziyafetine dönüşürken, Eyüp Sultan yine milyonlarca misafirini ağırlayamaya devam edecek.