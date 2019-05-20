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    20.05.2019 - 15:39 |

    Endoskopi veya kolonoskopi yaptırmak orucu bozar mı?

    Ramazan'ın gelişiyle birlikte tüm İslam alemi oruç ibadetini yerine getirmeye başladı. Bolluk ve bereket ayı Ramazan'da oruçlarını tutan vatandaşlar, bazı konulardaki sorularına da cevap arıyor. Özellikle hasta olup oruç tutanlar; "Endoskopi veya kolonoskopi yaptırmak orucu bozar mı?" diye merak ediyor. İşte o soruların yanıtları...

    Endoskopi veya kolonoskopi yaptırmak orucu bozar mı?

    Huzur ayı Ramazan'ın gelişi tüm İslam aleminde büyük bir sevinç yarattı. Müslüman alemi oruç ibadetini yerine getirirken, hasta olduğu halde oruç tutanlar da bazı konuları merak ederek internette araştırıyor. Bu konuların başında gelen ise "Endoskopi veya kolonoskopi yaptırmak orucu bozar mı?" sorusu. Din İşleri Yüksek Kurulu'nun bu konuya verdiği cevap haberimizde...

    ENDOSKOPİ YA DA KOLONOSKOPİ YAPTIRMAK ORUCU BOZAR MI?

    Midedeki hastalığı tespit amacıyla mideyi görüntülemek veya mideden parça almak için yaptırılan endoskopide, ağız yoluyla mideye tıbbî bir cihaz sarkıtılmakta ve işlem bittikten sonra çıkarılmaktadır. Kolonlardaki hastalığı teşhis etmek amacıyla, bağırsak içini görüntülemek veya parça almak için yapılan kolonoskopide, makattan bağırsaklara cihaz gönderilmekte ve işlem bittikten sonra çıkarılmaktadır. Kolonoskopide, hemen daima, endoskopide de genellikle, incelenecek alanın temizliğini sağlamak amacıyla cihaz içinden su verilmektedir.

    Endoskopi veya kolonoskopi yaptırmak; makat veya ferçten ultrason çektirmek; yeme, içme anlamına gelmemekle birlikte, çoğunlukla cihaz içinden su verildiği için oruç bozulur. Ancak söz konusu işlemlerde cihazların kullanımı sırasında sindirim sistemine su, yağ ve benzeri gıda özelliği taşıyan bir madde girmemesi durumunda endoskopi, kolonoskopi yaptırmak, makat veya ferçten ultrason çektirmek orucu bozmaz (DİYK 22. 09. 2005 tarihli karar; bkz. Kâsânî, Bedâî’, II, 98; İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, III, 367, 369, 376).

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