Etiyopyalı Ayrulafa kabilesinin iftarı yoğurt ve ekmek



Etiyopya'nın Afar eyaletinde yaşayan Ayrulafa kabilesinin sakinleri, tüm gün kavurucu sıcağın altında tuttukları oruçlarını yalnızca yoğurt ve ekmekten oluşan iftar sofrasında açıyor.

Kuraklığın vurduğu bölgede susuzluk ve açlıkla mücadele eden, 5-10 metrekarelik baraka evlerde hayatlarını sürdüren kabile halkı, tüm yokluğa rağmen haline şükrediyor.

Yaklaşık 200 haneden oluşan Ayrulafa kabilesinin imamı Habib Muhammed Musa, AA muhabirine, ramazan ayını nasıl geçirdiklerini anlattı.

Musa, "İftarda yoğurda ekmek batırıp yiyoruz. Bazen deve sütü de içiyoruz ama develerimiz şu an burada değil. Deve sütüyle ekmek yemiyoruz." dedi.

Sahurda da gündüz sağdıkları ve soğuması için beklettikleri sütü içtiklerini belirten Musa, sahurdan sonra yatmayıp sabah namazına kadar uyanık kaldıklarını söyledi.

40-50 derece sıcağın altında oruç

Musa, hava sıcaklığının 40 ile 50 derece olduğu Afar'da ramazan ayının çok zor geçtiğini, sıcaklar nedeniyle çocuklarını sabah erken saatlerde hayvanları otlatmaya yolladığını kaydetti.

Bu durumun her ailede farklı olduğunu ifade eden Musa, "Çocukları olanlar istirahat edebiliyor ancak çocukları olmayanlar dağlara çıkarak hayvanları otlamaya götürmek zorunda. Genellikle akşam 17.30 gibi dönüyorlar." diye konuştu.

Neredeyse tamamının Müslüman olduğu Afar'da halkın bir kısmı Eritre ve Cibuti bölgesinde yaşıyor. Afar dilinin konuşulduğu bölgenin, tarihte Aussa Sultanlığı gibi önemli İslam devletlerine ev sahipliği yaptığı biliniyor.

Kuraklık sebebiyle yaklaşık 8 milyon kişinin gıda yardımına ihtiyaç duyduğu Etiyopya'da mevcut durumdan en fazla etkilenenlerden Afar halkı, hayvancılıkla geçimini sağlamaya çalışıyor.

AA Haberi