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    HaberlerRamazan Haberleri Ezan okunurken su içilir mi? Sahurda ezan okunurken su içmek orucu bozar mı?
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    06.05.2020 - 12:01 |

    Ezan okunurken su içilir mi? Sahurda ezan okunurken su içmek orucu bozar mı?

    On bir ayın sultanı Ramazan ayı devam ediyor. Mübarek ayda Müslüman alemi oruç ibadetini yerine getiriyor. Oruç tutan vatandaşlar oruç ve sahur ile ilgili detayları araştırıyorlar. Merak edilen konulardan biri ise sahurda ezan okunurken su içilip içilmeyeceği. Peki ezan okunurken su içilir mi? İşte detaylar...

    Ezan okunurken su içilir mi? Sahurda ezan okunurken su içmek orucu bozar mı?

    Ezan okunurken su içilir mi? sorusunun cevabının yanıtı araştırılıyor. Ramazan ayının gelmesiyle beraber oruç ibadeti gerçekleştirilmeye başlandı. Sahur yapmak için kalkanlar sahurda ne zamana kadar yemek yeyip su içilebileceğini araştırıyor. Konuyla ilgili Diyanet İşleri Başkanlığı cevap verdi.Peki sahurda ezan okunurken su içilir mi?

    SAHURDA EZAN OKUNURKEN SU İÇİLİR Mİ?

     "Takvimlerde gösterilen "imsak", oruca başlama vaktini ifade eder. İmsak vakti aynı zamanda gecenin sona erdiği, yatsı namazı vaktinin çıkıp sabah namazı vaktinin girdiği andır. Ezan da imsak vaktinin başlaması ile okunmaktadır. Bu sebeple ezanın başlaması ile yemeyi içmeyi terk etmek gerekir. Ezan başladığı sırada ağızda bulunan lokmanın yutulmasında bir sakınca yoktur."

    ORUCU BOZAN ŞEYLER NELERDİR?

    Orucun temel unsuru, yeme, içme ve cinsel ilişkiden uzak durmak, nefsi bunlardan mahrum bırakmak olduğu için, oruçlu iken bunlar ve bu anlama gelecek davranışlar orucu bozar. Yemek ve içmek, yenilip içilmesi mûtat olan her şeyi kapsamı içine alır. Sigara, nargile gibi keyif veren tütün kökenli dumanlı maddeler ile uyuşturucular ve tiryakilik gereği alınan tüm maddeler oruç yasakları kapsamına girer (İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, III, 386-387). Her ne sebeple olursa olsun, ağızdan alınan ilaçlar da aynı hükme tabidir.

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