Gaziantep İmsakiye 2020 - Gaziantep iftar vakti, sahur ve imsak saati kaçta? Gaziantep namaz vakitleri ve ramazan imsakiyesi Milliyet'te

İslam dünyasının beklediği Ramazan ayı geldi çattı. Ramazana ayının gelmesiyle beraber imsakiye 2020 takvimi araştırılmaya başlanan konular arasında yer aldı. Gaziantep'te iftar açacak olan vatandaşlar akşam ezanın saat kaçta okunacağını aramaya başladılar. Peki Gaziantep'de sahur ve iftar saat kaçta? İşte 2020 Gaziantep İmsakiyesi...

GAZİANTEP'TE SAHUR VE İFTAR SAATLERİ NEDİR?

24 Nisan 2020 Cuma: Sahur 04:09 İftar 19:20

25 Nisan 2020 Cumartesi: Sahur 04:08 İftar 19:21

26 Nisan 2020 Pazar: Sahur 04:06 İftar 19:22

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GAZİANTEP 2020 İMSAKİYESİ





İFTAR DUASI

Hazreti Muhammed iftarını açarken şu duayı okurdu;

-“Allahümme leke sumtü ve ala rızkıke eftartü.”

TÜRKÇE MANASI : (Ey Allah’ım, Senin rızan için oruç tuttum ve Senin rızkınla orucumu açıyorum.)

Peygamberimizin orucunu açtıktan sonra da şöyle derdi; “Susuzluk gitti, damarlar ısındı, inşallah Tealaya sevap kesinleşti.”

İslam alimlerinden Abdullah ibni Ömer Radiyallâhu ise iftar vakti şöyle dua ederdi: “Allah’ım, bütün kâinatı kaplayan rahmetinin hakkı için beni affet, günahlarımı bağışla.”