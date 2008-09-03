Geleneksel bir iftar sofrası

Geleneksel bir çok güzelliğiyle Ramazan ayının hoş heyecanını nihayet yaşamaya başlıyoruz. Holiday Inn İstanbul Airport North Hotel, bu yıl Ramazan’ı özel iftar sofralarıyla karşılıyor.. Saltanat ve Tulip Restaurantlarında misafirlerine hazırlamış olduğu zengin büfe ve mönülerinde; birbirinden nefis Osmanlı yemeklerini ve tatlılarını, şerbet, çay ve kahvelerini, Türk mutfağının seçkin örneklerini sunuyor.



Holiday Inn İstanbul Airport North Hotel’in İftar masasında neler mi var?

Holiday Inn İstanbul Airport North Hotel’in Ramazan'a özel açık büfesinde, iftariyeliklerden çorbalara, turşu ve zeytinyağlı çeşitlerinden salatalara, hamur işlerinden sebzeli kuzu kapamaya, mantılardan, börek çeşitlerine geleneksel Türk mutfağının gözdeleri yer alacak. Zengin tatlı büfeleri de konukların beğenisine sunulacak

Holiday Inn İstanbul Airport North Hotel’de sevdiklerinizle birlikte kaliteli ve seçkin bir mekanda iftar akşamı yaşamanın tadına varacaksınız..

Kişi Başı KDV Dahil 39 YTL’den başlayan fiyatlarla….