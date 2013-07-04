Giresun'da davullar susmayacak

Vali Dursun Ali Şahin Valilik Konferans salonunda düzenlediği basın toplantısında yaptıkları çalışmalar hakkında bilgiler verdi. İstanbul'da Kartal ve Bakırköy Kaymakamlığı sırasında sahurda davul çalınmasına son verdiklerini hatırlatan Şahin "Tabi orda ki sebepler farklıydı. Doğu bölgesinde insanlar çoluk çocuk yüklüyor arabasına Bakırköy’ün Kartal’ın davulunu çalmaya geliyor. 500 kişi geliyorlar ve her yıl artıyordu. Tabi bu durum göçü de artırıyordu. Buna dayanarak davulu kaldırmıştık ama halka sormamıştık. Karşı çıkanlar da oldu 'evet doğru yaptın' diyenler de oldu. Ama dedim ki bir şey yapacakken önce halka sormamız lazım. Biz halka hizmet için varız. Buna istinaden elimizde belge olsun Giresun halkımıza 'Ramazan'da davul çalınsın mı çalınmasın mı?' diye soralım dedik. Yaptığımız anket çalışması sonrası her mahallenin nüfusuna göre bin 484 kişi den araştırdık. Ben açık konuşayım 'yüzde yetmiş evet ben davulun kaldırılmasını istiyorum' çıkacağını bekliyordum. Birde ne göreyim yüzde 61,5 'hayır davul çalınmaya devam edecek' dedi. Ramazan da davul çalınmasın diyenlerin oranı ise yüzde 34.2 oranında. Yani 'bin 484 kişiden 508 kişi çalınmasın, 912 kişi ise çalınsın' dedi. 64 kişi ise 'fikrim ve cevabım yok' dedi. Bu ankete aynen uyuyoruz ve benim bulunduğum süre içerisinde davul ile ilgili sorunumuz yok. Davul çalınacak” dedi.



Top atılmayacak



Sahurda top atılması olayını kaldırdık onu halka sormadık.Ben kale mahallesinde oturuyorum sahurda o top atıldığında kale mahallesinin üstü hayvanlar yönünden savaş alanına dönüyor.Orda bulunan hayvanlar nasıl ürküyor? nasıl birbirine giriyor? Bir görseniz. Kargalar, martılar, kartallar adeta birbirlerini yırtarcasına bağrışmaları şahsım adına çok etkilendim. İnsanlar yönünden de çok zor bir durum. Ben bunun bir gelenek olduğuna inanmıyorum. Hastası var, kanserlisi var, bebeği olan var, uyuyacak olup işe gidecek olanı var. Bunları dikkate aldığımızda sahurda top atılmasının doğru olmadığına ben şahsen inanıyorum. Dün yaptığımız toplantı ile Çevre Kurulu’nun aldığı karar ile sahurda top atılmamasına karar verildi" diye konuştu.



Pide 1,5 TL



Pide fiyatlarını da değerlendiren Vali Dursun Ali Şahin "Son yıllarda una, mazota yapılan zamlar ve işçilikte hesaba katıldığında yapılan zammın haklılığına ben de inandım. Giresun’da 350 gram sade pide 1,5 TL olarak kararlaştırıldı. Çevre illerdeki fiyatlara da bakıldığında bu fiyatın son derece yerinde olduğunu ifade etmek istiyorum. Bu karar Esnaf Odası, Ticaret Odası ve Fırıncılar Odası’nın birlikte almış oldukları bir karar. Benim istiramım fırıncılarımzdan bu fiyatın altına inmeyin. Bankadan kredi alıp ucuza ekmek satıyorlar. Bu olmaz. Kendilerini yok ediyorlar. Ucuza satmalarına müdahale edemeyiz ama fiyatın üstüne çıkılırsa anda müdahale edeceğiz” şeklinde konuştu.

Alkol alanlara yönelik genelde



"Yaylalara giderken çeşme başlarında kötü hal ve hareketlerde bulunan, yiyip, içip çöpünü olduğu yere bırakanlar var" diyen Vali Şahin, ”Bu medeniyet işidir. Orada değişik şekilde içenler, jandarmanın bana ifade ettiği orda sudan faydalanmak isteyenlere laf atmalar. Bunun için 10 yıldır bir genelde uygulanıyor. Bizde aynısını her yıl tekrar, tekrar ilettik kaymakamlıklarımıza. Böyle şeylere müsaade etmeyin. Sularını alsınlar, gitsinler başka yerde ne yaparlarsa yapsınlar .Çeşmenin başında oturup bu işi yapmak doğru değil. Bu genelgemizi gerekli yerlere gönderdik. Uygulaması yapılacak. Böylece yol güzergahlarında ve yaylalarımızda bulunan içme suyu yerlerinde aileleri rahatsız edici şekilde hal ve hareketlerde bulunanlar bundan sonra kendilerine çeki düzen vermiş olacaklar” ifadelerini kullandı.



Vali Dursun Ali Şahin, Türkiye'de huzurevi olmayan iller arasında yer alan Giresun'un yakında huzurevine kavuşacağını ifade ederek "Giresun şuan da Türkiye’de 6 tane huzurevi olmayan iller arasında. inşallah 80 kişilik huzurevimizi bir yıl içerisinde tamamlayıp halkımızın hizmetine sunmuş olacağız" dedi.