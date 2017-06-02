Güllaç, hurma ve pide ne kadar masum?



“Ramazan hiç onlarsız olur mu?” denilenleri… Bu üç simge, lezzetlerinin yanı sıra masum görüntüleriyle de öne çıktığından, kişi hiç farkına varmadan gereğinden fazla tüketebiliyor; farkına varsa bile “Nasıl olsa yılda bir ay yiyeceğim, bir şey olmaz” diyerek zararlarını göz ardı edebiliyor.



Beslenme ve Diyet Uzmanı Hazal Çatırtan, her şeyi olduğu gibi onları da ölçülü tüketmek, aşırıya kaçmamak gerektiğini belirterek “Ramazan sürecinde ne kadar dikkat etmeye çalışsanız da katıldığınız iftar yemekleri, uzun süren açlığın arkasından baskınlaşan yeme ihtiyacı gibi durumlar sizi zorlayabilir.



En çok zorlanmanıza sebep olanlar da Ramazan’ın simgesi haline gelmiş olan pide, hurma ve güllaç üçlüsü olacaktır. Bu besinler masum görünseler de ölçüsünü kaçırdığımızda aslında diğer tüm besinler gibi bize faydadan çok zararları dokunabiliyor, sağlığımız açısından ciddi sorunlara davetiye çıkarabiliyor” diyor.



Beslenme ve Diyet Uzmanı Hazal Çatırtan, güllaç, hurma ve Ramazan pidesi tüketiminde dikkat etmemiz gerekenleri anlattı; bu üç lezzeti evde hazırlayabileceğiniz pratik ve sağlıklı tarifler verdi.



• 1 avuç pide, 2 ince dilim ekmeğe eşit

Ramazan pidesi, beyaz unla yapılan mayalı bir ekmek çeşidi. 1 avuç içi pide (4 boğum) 2 ince dilim ekmeğe denk geliyor. Çoğunlukla Ramazan sürecinde sofralara taşındığı için “Bir ay yiyeceğiz nasıl olsa; bir şey olmaz” düşüncesi ağır basıyor. Gün içerisinde uzun süreli açlığın etkisi ile de pek çok kişi tüketirken kendine sınır koymuyor.



Osa beyaz undan yapıldığı için kan şekerini kolay yükseltebilen, glisemik indeksi yüksek bir besin olan pideyi; insülin direnci, diyabeti ve kilo sorunu olan kişilerin daha da dikkatli tüketmesi şart. Hele de çorba, pilav, makarna gibi içerik yönünden kendine benzer yiyecekler tüketilecekse çok daha az tüketilmeli. Evde hazırlayacağınız tam tahıllı pide ile hem tokluk sürenizi artırabilir hem de kan şekerinizi dengede tutabilirsiniz.

• 3 adet ince, uzun hurma 1 meyve yerine geçiyor

Birçok kişinin oruç açmak için suya bile tercih ettiği hurma, yüksek lif ve yüksek potasyum içeriği ile ön plana çıkıyor. Tokluk hissi sağlamada da destek olan bu Ramazan lezzetinin karbonhidrat içeriğinin ise yüksek olduğunu bilmek gerekiyor.



Ülkemizde çeşitli hurmaları bulmak mümkün olduğundan, bu kadar çeşit içinde aynı porsiyondan söz etmek mümkün değil. Buna karşın 3 adet ince, uzun hurma 1 meyveye denk geliyor. Medine hurması gibi büyük ve tombul hurmalardan ise 1 tane yemek ideal olanı.

• 1 ince dilim güllaç 200 kalori

Uzun süreli açlık, üzerine yenen yemekler ve ardından gelen tatlı isteği. Ramazan boyunca gerçekleşmesi en muhtemel döngü. Tatlı dendiği zaman diyetlerde sıklıkla tercih ettiğimiz sütlü tatlıların Ramazan sürecinde akla gelen çeşidi ise güllaç. Güllaç, mısır nişastası ile hazırlanmış özel yaprakların şeker, süt ve gül suyu ile ıslatılmasıyla yapılıyor. Kimileri cevizli, fındıklı, kimileri meyveli tercih ediyor.



Beslenme ve Diyet Uzmanı Hazal Çatırtan “Güllaç ve sütlü tatlılar ne kadar masum gibi de görünse de şeker içeriği ile kan şekerinde dalgalanma ve karın bölgesinde yağlanmaya sebep olurlar. Bu nedenle haftada 1-2 defa tüketimi tercih edilmelidir. Şeker ile yapılmış 1 ince dilim güllaç yaklaşık 200 kaloriye yani; 1 dilim ekmek + 1 porsiyon meyve + 1/2 su bardağı süte eşit. 1 avuç içi kadar miktar yeterli olacaktır” diyor.

