BİST96.355-0,12EURO7,411,35USD6,791,41ALTIN370,471,92
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz

    Ramazan

    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerRamazan Sofrası Haberleri Gündoğdu Çorbası
    ABONE OL
    23.09.2008 - 15:41 |

    Gündoğdu Çorbası

    Sahrap Soysal'dan lezzetli bir çorba tarifi daha; Hiç beklemeyin hemen bu lezzeti tadın!

    Gündoğdu Çorbası

    Sahrap Soysal

    4 Kişilik
    Hazırlama Süresi 10 dakika
    Pişirme Süresi 30 dakika

    MALZEME LİSTESİ

    • 2 adet orta boy domates
    (1 su bardağı konserve dolusu tavla zarı formunda doğranmış domates de kullanabilirsiniz)
    • 25 gr tereyağı
    (5 yemek kaşığı sıvıyağ da kullanabilirsiniz)
    • 2 yemek kaşığı un
    • 2 su bardağı tavuk ya da et suyu
    (sıcak olmalı)
    • 3 su bardağı süt
    (sıcak halde beklemesi gerek)
    Terbiyesi için;
    • 2 adet yumurta
    • 1 paket hazır süt kreması
    • 1 adet limonun suyu
    • 1 çay kaşığı tuz, karabiber
    Üzeri için;
    • rendelenmiş kaşar peyniri
    • incecik kıyılmış maydanoz

    YAPILIŞI
    • Öncelikle, domatesleri soyup tavla zarı formunda küp küp doğrayın. Konserve domates kullanacaksanız, küp küp doğrayıp 1 su bardağı kadarını ayırın.
    • Diğer taraftan, yağı orta boy bir tencerede eritin ve unu hemen ekleyip orta ısılı ateşte tahta bir kaşıkla sürekli karıştırarak 1 dakika, hafifçe sararıncaya kadar kavurun.
    • Hiç beklemeden ve sürekli karıştırmaya devam ederek üzerine sıcak tavuk suyunu ve sütü aktarın.
    • Sürekli karıştırmaya devam ederken domatesi de katın ve çorba kaynayıncaya kadar pişirin.
    • Diğer taraftan, terbiyesini hazırlamak için; yumurtaları çukur bir kapta çırpıp üzerine krema, süt, limon suyu, tuz ve karabiberi ekleyerek çırpmaya devam edin.
    • Kaynamaya başlayan çorbanın altını kısın
    • Kaynayan çorba suyundan bir kepçe alarak limonlu terbiye sosunun içine ekleyin.
    • Sonra ılıklaşan bu sosu azar azar ocaktaki tencerenin içine ilave edip sürekli karıştırmaya devam edin.
    • Ocağı orta ateşe ayarlayıp çorbayı sürekli karıştırarak 10 dakika daha pişirin.
    • Ocaktan aldığınız çorbanın üzerine rendelenmiş kaşar peyniri ve incecik kıyılmış maydanoz serpiştirin ve sıcak sıcak servise sunun.

    Okulunu özleyen küçük Doğan Ahmet'in gözyaşlarıKahramanmaraş’ta corona virüs salgını nedeniyle okulunu ve arkadaşlarını özleyen ilkokul 1. sınıf öğrencisi Doğan Ahmet Şahan, gözyaşı döküp virüs belasından kurtulmak için dua etti.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Şehirler arası yollar ne zaman açılacak? Seyahat yasağı ne zaman bitiyor?

    Şehirler arası yollar ne zaman açılacak? Seyahat yasağı ne zaman bitiyor?

    Herkes bekliyordu! İlk onay çıktı ve belli oldu...

    Herkes bekliyordu! İlk onay çıktı ve belli oldu...

    'Çatıda bile rahat bırakmıyorlar'

    'Çatıda bile rahat bırakmıyorlar'

    Her şey 10 dakika içinde oldu! 4 kişi motosiklet çaldı

    Her şey 10 dakika içinde oldu! 4 kişi motosiklet çaldı

    Sıradaki Haber