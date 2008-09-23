Gündoğdu Çorbası

Sahrap Soysal

4 Kişilik

Hazırlama Süresi 10 dakika

Pişirme Süresi 30 dakika

MALZEME LİSTESİ

• 2 adet orta boy domates

(1 su bardağı konserve dolusu tavla zarı formunda doğranmış domates de kullanabilirsiniz)

• 25 gr tereyağı

(5 yemek kaşığı sıvıyağ da kullanabilirsiniz)

• 2 yemek kaşığı un

• 2 su bardağı tavuk ya da et suyu

(sıcak olmalı)

• 3 su bardağı süt

(sıcak halde beklemesi gerek)

Terbiyesi için;

• 2 adet yumurta

• 1 paket hazır süt kreması

• 1 adet limonun suyu

• 1 çay kaşığı tuz, karabiber

Üzeri için;

• rendelenmiş kaşar peyniri

• incecik kıyılmış maydanoz

YAPILIŞI

• Öncelikle, domatesleri soyup tavla zarı formunda küp küp doğrayın. Konserve domates kullanacaksanız, küp küp doğrayıp 1 su bardağı kadarını ayırın.

• Diğer taraftan, yağı orta boy bir tencerede eritin ve unu hemen ekleyip orta ısılı ateşte tahta bir kaşıkla sürekli karıştırarak 1 dakika, hafifçe sararıncaya kadar kavurun.

• Hiç beklemeden ve sürekli karıştırmaya devam ederek üzerine sıcak tavuk suyunu ve sütü aktarın.

• Sürekli karıştırmaya devam ederken domatesi de katın ve çorba kaynayıncaya kadar pişirin.

• Diğer taraftan, terbiyesini hazırlamak için; yumurtaları çukur bir kapta çırpıp üzerine krema, süt, limon suyu, tuz ve karabiberi ekleyerek çırpmaya devam edin.

• Kaynamaya başlayan çorbanın altını kısın

• Kaynayan çorba suyundan bir kepçe alarak limonlu terbiye sosunun içine ekleyin.

• Sonra ılıklaşan bu sosu azar azar ocaktaki tencerenin içine ilave edip sürekli karıştırmaya devam edin.

• Ocağı orta ateşe ayarlayıp çorbayı sürekli karıştırarak 10 dakika daha pişirin.

• Ocaktan aldığınız çorbanın üzerine rendelenmiş kaşar peyniri ve incecik kıyılmış maydanoz serpiştirin ve sıcak sıcak servise sunun.