Gündoğdu Çorbası
Sahrap Soysal'dan lezzetli bir çorba tarifi daha; Hiç beklemeyin hemen bu lezzeti tadın!
Sahrap Soysal
4 Kişilik
Hazırlama Süresi 10 dakika
Pişirme Süresi 30 dakika
MALZEME LİSTESİ
• 2 adet orta boy domates
(1 su bardağı konserve dolusu tavla zarı formunda doğranmış domates de kullanabilirsiniz)
• 25 gr tereyağı
(5 yemek kaşığı sıvıyağ da kullanabilirsiniz)
• 2 yemek kaşığı un
• 2 su bardağı tavuk ya da et suyu
(sıcak olmalı)
• 3 su bardağı süt
(sıcak halde beklemesi gerek)
Terbiyesi için;
• 2 adet yumurta
• 1 paket hazır süt kreması
• 1 adet limonun suyu
• 1 çay kaşığı tuz, karabiber
Üzeri için;
• rendelenmiş kaşar peyniri
• incecik kıyılmış maydanoz
YAPILIŞI
• Öncelikle, domatesleri soyup tavla zarı formunda küp küp doğrayın. Konserve domates kullanacaksanız, küp küp doğrayıp 1 su bardağı kadarını ayırın.
• Diğer taraftan, yağı orta boy bir tencerede eritin ve unu hemen ekleyip orta ısılı ateşte tahta bir kaşıkla sürekli karıştırarak 1 dakika, hafifçe sararıncaya kadar kavurun.
• Hiç beklemeden ve sürekli karıştırmaya devam ederek üzerine sıcak tavuk suyunu ve sütü aktarın.
• Sürekli karıştırmaya devam ederken domatesi de katın ve çorba kaynayıncaya kadar pişirin.
• Diğer taraftan, terbiyesini hazırlamak için; yumurtaları çukur bir kapta çırpıp üzerine krema, süt, limon suyu, tuz ve karabiberi ekleyerek çırpmaya devam edin.
• Kaynamaya başlayan çorbanın altını kısın
• Kaynayan çorba suyundan bir kepçe alarak limonlu terbiye sosunun içine ekleyin.
• Sonra ılıklaşan bu sosu azar azar ocaktaki tencerenin içine ilave edip sürekli karıştırmaya devam edin.
• Ocağı orta ateşe ayarlayıp çorbayı sürekli karıştırarak 10 dakika daha pişirin.
• Ocaktan aldığınız çorbanın üzerine rendelenmiş kaşar peyniri ve incecik kıyılmış maydanoz serpiştirin ve sıcak sıcak servise sunun.