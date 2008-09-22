Haliç'te iftar bir başka olur!

İçeriye adım attığınızda evinizi fazla aratmayan bir ortam sizi bekliyor.Haliç'e açılan pencere de Orhan Veli şiirleriyle,Galata ya bakacağınız,aşklara doyamayacağınız kalıcı seyre dalacağınız aileniz eşiniz dostunuz ve tüm sevdiklerinizin yanında hayali gerçeğe dönüştürdüğünüz keyifli anlarınız için



Cafe Haliç “Seyr-i İstanbul” sizlere Haliç’in ve boğazın birleştiği yerde keyifli vakitlerinizi ayırdığınız yeni dünyalarla buluştuğunuz içinde sevgilerimizi,dostluklarımızı pekiştirdiğimiz tarihi bir mekan kokusu almak isteyenlerin hizmetinde…

Ramazan İftar Mönüsü 2

*Çorba

*Kahvaltılıklar(iftariyelik)

*Salata

*Börek

*Tavuk yemeği

*Pilav

*Tatlı

*Çay

