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    HaberlerRamazan Haberleri Haliç'te iftar bir başka olur!
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    22.09.2008 - 11:47 |

    Haliç'te iftar bir başka olur!

    Cafe Haliç “Seyr-i İstanbul” sizlere Haliç’in ve boğazın birleştiği yerde, lezettli iftar menülerini sunuyor.

    Haliç'te iftar bir başka olur!

    İçeriye adım attığınızda evinizi fazla aratmayan bir ortam sizi bekliyor.Haliç'e açılan pencere de Orhan Veli şiirleriyle,Galata ya  bakacağınız,aşklara doyamayacağınız kalıcı seyre dalacağınız aileniz eşiniz dostunuz ve tüm sevdiklerinizin yanında hayali gerçeğe dönüştürdüğünüz keyifli anlarınız için
     
    Cafe Haliç  “Seyr-i İstanbul” sizlere Haliç’in ve boğazın birleştiği yerde keyifli  vakitlerinizi ayırdığınız yeni dünyalarla buluştuğunuz içinde sevgilerimizi,dostluklarımızı pekiştirdiğimiz tarihi bir mekan kokusu almak isteyenlerin hizmetinde…  

    Ramazan İftar Mönüsü 2
    *Çorba
    *Kahvaltılıklar(iftariyelik)
    *Salata
    *Börek
    *Tavuk yemeği
    *Pilav
    *Tatlı
    *Çay

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