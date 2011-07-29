‘Her evden bir fitre bir iftar Afrika’ya’ Ramazan için iki tavsiyede bulunan Diyanet İşleri Başkanı Görmez, “Herkes bir iftar sofrasını komşusu ile paylaşsın” derken, “Her evden Afrika’ya bir fitre ve bir iftar gitmesini” istedi ANKARA- Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, dün 1 Ağustos’ta başlayacak olan Ramazan ayı için basın toplantısı düzenledi.

“Gerçek mümin olmak istiyorsanız komşularınızla ilişkilerinizi iyi tutun” diyen Görmez, şöyle konuştu: “Bu sebeple, bu sene Ramazan ayında komşuluk ilişkilerini ayağa kaldırmak için bir seferberlik başlattık. Amacımız hepimizin derinden eksikliğini hissettiği komşuluk ilişkisini yeniden canlandırmaktır. Bilhassa iftar sofralarımızı komşularımızla paylaşmak, sahur çorbalarımızdan onlara ikramda bulunmak, Ramazan’ın, orucun, iftarın, sahurun, teravihin manevi hazzını birlikte paylaşmak, hanelerimizi, beldelerimizi, şehirlerimizi mutlu ve mamur edecektir. Din görevlileri, birbirinizi iftara davet edin. Beni de davet edin, geleyim. ’Lütfen herkes bir iftar sofrasını komşusuyla paylaşsın. Sahurda çorbanızı komşunuzla paylaşın’ diyeceğiz.”

Görmez, bu yıl ayrıca Türk Diyanet Vakfı ile ortaklaşa “Her Evden Bir Fitre ve Bir İftar Afrika’ya” adlı kampanya düzenlediklerini bildirdi. Dünyanın en fakir kıtası olan Afrika’da 40 milyonun üzerinde insanın kronik açlık tehlikesiyle karşı karşıya kaldığına dikkati çeken Görmez, şöyle dedi: “Kampanya Ramazan’ın ilk günü başlayacak. Bütün operatörlerden ’AFRİKA’ yazıp 5601’e gönderilecek. SMS’ler 5 TL karşılığında olacak.”Görmez, 3 SMS göndermenin 1 fitre ve 1 iftar edeceğini söyledi.

Fitre 7.5 lira

Görmez, Din İşleri Yüksek Kurulu’nun belirlediği fitre miktarının asgari 7,5 lira olduğunu, maddi durumu iyi olanların kendi konumunu göz önünde bulundurarak bunun üzerinde fitre verebileceğini sözlerine ekledi.