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    23.09.2008 - 15:45 |

    Hindipare Tatlısı

    Yaklaşan bayram için tatlı tarifi aramayın. Hindipare tatlısı bayramınızı tatlandıracak!

    Hindipare Tatlısı

    Sahrap Soysal

    4 Kişilik

    Malzeme listesi
    • 2 adet yumurta
    • 250 gr bitkisel margarin
    • 1,5 çay bardağı hindistancevizi
    • 1 paket kabartma tozu
    • 1 adet yumurtanın sarısı
    • alabildiği kadar un

    Şerbeti için;

    • 3,5 su bardağı tozşeker
    • 3 su bardağı su
    • ¼ limon suyu
    Süslemek için;
    • ½ su bardağı hindistancevizi

    Yapılışı
    • Şerbeti hazırlamak için; su ve tozşekeri orta boy bir tencereye aktarıp orta ısılı ateşte, arada sırada karıştırarak kaynayıncaya kadar pişirin.
    • Kaynamaya başlayınca limon suyunu ekleyip ocağın altını kısın. Kısık ateşte 2-3 dakika daha kaynatıp ocaktan alın ve soğumasını bekleyin.
    • Diğer taraftan, oda sıcaklığında yumuşamış margarini derin bir kaba aktarın. Hindistancevizini ve yumurtaları ekleyin. Unu ve kabartma tozunu da ilave ettikten sonra yoğurarak kulak memesi yumuşaklığında bir hamur elde edin. Hamuru 10 dakika dinlendirin.
    • Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp parçaları avuçlarınız arasında yuvarlayın.
    • Üzerlerine yumurta sarısı sürüp yağlanmış fırın tepsisine yerleştirin.
    • Tatlıları 160 dereceye ayarladığınız fırında üzerleri iyice sararıp kızarıncaya kadar pişirin. Fırından aldıktan sonra henüz sıcak haldeyken, üzerine soğutulmuş şerbeti gezdirin.
    • Şerbetini çektikten sonra hindparelerini bir servis tabağına alın. Hindistancevizi ve isterseniz kremşantiyle süsleyerek servise sunun.

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