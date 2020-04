Hazreti Muhammed’in Veysel Karani’ye bıraktığı Hırka-i Şerif, ziyarete açıldı. Kutsal emaneti görmek isteyenler, Fatih’teki Hırka-i Şerif Camii’ne akın etti. Kuran-ı Kerim okunarak başlanan açılış programına Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Rahmi Yaran ile Veysel Karani’nin 59. kuşak torunu Barış Samir katıldı. Törende konuşan Barış Samir, “Üveysin ve bize miras bıraktığı Üveysiliğin her daim yaşaması ve yaşatılmasını Allah’tan niyaz eder şahsım muhafız ailem adına bütün Müslüman ailesine hayırlar getirmesini niyaz ederim. İstanbul İl Müftüsü Rahmi Yaran, Peygamber Efendimizden bugüne intikal etmiş iki hırkanın da İstanbul’da olduğunu ifade ederek, “Birisi Hırka-i Saadet Topkapı Sarayı’ndadır, diğeri Hırka-i Şerif Hırka-i Şerif Camii’ndedir. Peygamber efendimiz tarafından Üveys El Karani’ye hediye edilen ve daha sonra kendisine teslim edilen hırka ailesi tarafından o günden bugüne kadar korunmuştur. Aile değişik bölgelerde ikamet ettikten sonra Kuşadası’nda iken 1. Ahmet tarafından İstanbul’a davet edilmiş ve önceleri Yavuz Selim Camii civarında ikamet ediyorlarken daha sonra burada bu camii inşa edilmiş ve burada ziyarete açılmıştır. Aile tarafından da muhafaza edilmektedir” dedi.



"İnsanların en üstünü"



Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ ise bazı insanlarının yaptıklarının öldükten sonra unutulurken, bazılarının ise adının asırlarca yaşadığını belirterek, “Bazılarınki de kıyamete kadar yaşar. İşte Allah resulünün adı kıyamete kadar yaşayacak hayır ve dua ile anılacak. İnsanların en şereflisi, en üstünü. Onun izinden de gidenler de hakeza öyle. Çünkü Allah’a giden yol Allah’ın sevgisine giden yol peygamberi sevmekten ve ona tabi olmaktan geçiyor. Esasında Üveys El Karan-i Hazretlerinin hayatına baktığımız zaman peygamber sevgisinin nasıl bir insanda doruklaştığını ve o sevgiyle bir insanın nasıl yol aldığını ve kendi adına ölmez insanlar arasına yazdırdığını görmek istiyorsak mutlaka Üveys El Karani’nin hayatına bakmak lazım. Burada hepimiz için çok büyük mesajlar var. Nice zenginler, nice kudretli insanlar, nice başka özellikleri ile yaşadıkları çağlardan şöhretliler olmuş ama şuanda onların adı şuanda hayırla yad edilmiyor, büyük bir çoğunluğunun adı da sanı da yok. Ama bir bakıyorsunuz bir çoban ve imkanları her insanlara göre kıt birisi peygamberin indinde Allah indinde en çok sevilen bir insanı oluveriyor ve bütün insanlara örnek gösteriliyor ve hayırla yad ediliyor. Burada hepimiz için güzel örnekler var. İslam’ın üstünlük anlayışı açısından da güzel bir örnek olarak önümüzde duruyor. Ben bu vesileyle peygamber efendimizi rahmetle, minnetle, şükranla anıyorum” dedi.



Törenin ardından Hırka-i Şerif ziyarete açıldı. Şerif, Ramazan ayı boyunca hafta içi her gün saat 10.00’da, haftasonu ise saat 09.00’da ziyaret edilebilecek.



Hırka-i Şerif'in Tarihçesi



Hz. Muhammed (s.a.v) tarafından Veysel Karani’ye hediye edilen Hırka-i Şerif, günümüze kadar gelen Fatih’teki Hırka-i Şerif Camisi’nde korunuyor. Muhafaza ve ziyaret edilebilmesi için Osmanlı Padişahı Sultan Abdülmecid tarafından kurulan Hırka-i Şerif Camisi’nin muhafaza edildiği yer olduğu için bu camiinin İstanbul’un dini folklorunda çok önemli bir yeri var. Hz. Muhammed’in miraca çıkarken üzerinde bulunan Hırka-i Şerif, vasiyeti üzerine onu ulaştırma görevi Hz. Ömer ve Hz.Ali’ye verilmiş.



Veysel Karani evlenmediği ve çocuğu olmadığı için Hırka-i Şerif kardeşi Şihabeddin El-Üveysi’ye geçti. 1500 yıllık emanet bugün Veysel Karani’nin 57. kuşak torunu olan Haşim Köprülü’nün eşi Nuriye Köprülü’nün 2005 yılında vefatı üzerine, kızı Gülay Köprülü’ye verildi. Sergilendiği mekanların ziyarete kafi gelmemesi dolayısıyla Sultan Abdülmecid tarafından1851 yılından bu yana aynı mekanda yeri hiç değiştirilmeden muhafaza ediliyor. Emanet, zamana olan direncinin arttırılması amacıyla 2009 yılında ziyarete açılamamış, İtalyan tekstil konservatörü Marina Zingarelli tarafından dünya standartlarındaki bir çalışmayla tamamlanarak 2010 yılında bütünüyle hizmete açıldı. Hırka-i Şerif, günümüzde Veysel Karani’nin 59. kuşaktan Köprülü ailesi tarafından muhafaza ediliyor.