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    HaberlerRamazan Haberleri Hırka-i Şerif ziyarete açıldı!
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    05.09.2008 - 13:49 |

    Hırka-i Şerif ziyarete açıldı!

    Ramazan ayının ilk Cuma günü ziyarete açılan Hırka-i Şerif'e, bu senede vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Hırka-i Şerif ziyarete açılmadan saatler önce vatandaşlar kuyruğa girdi.

    Hırka-i Şerif ziyarete açıldı!

    DUALARLA AÇILDI

    Kuran-ı Kerim okunmasıyla başlayan açılış programında daha sonra Fatih Müftüsü İsmail İpek bir konuşma ve Vakıflar Genel Müdürü Yusuf Beyazıt konuşma yaptı. Okunan kasideler ve ilahilerin ardından Hırka-i Şerif İmamı Mustafa Uyar bir dua gerçekleştirdi. Duanın ardından Fatih Müftüsü vatandaşlara ziyaret adabıyla ilgili uyarılarda bulundu. Hırka-i Şerif daha sonra Selavat-ı Şerifler getirilerek ziyarete açıldı.

    GÖZYAŞI DÖKTÜLER

    Ziyarete erkekler ve kadınlar gruplar halinde alınırken, vatandaşlar el açarak dualar etti. Ziyaret sırasında bazı vatandaşların çok duygulandıkları ve gözyaşlarını tutamadıkları görüldü. Her yıl olduğu gibi bu yıl da Ramazan ayının ilk Cuma günü ziyarete açılan Hırka-i Şerif, 29 Eylül arife günü ikindi namazına kadar 09.00-17.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.

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