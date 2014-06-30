Hurma kalbi koruyor

Ramazan ayının vazgeçilmezi hurmanın lif, mineral ve fenol açısından oldukça zengin bir besin maddesi olduğunu belirten uzmanlar, bu meyvede bulunan sodyum, potasyum, magnezyum, kalsiyum ve demirin elmadan 2 kat daha fazla olduğunu, düzenli yenilmesi halinde, kalp ve damar hastalıkları riskini azalttığını ifade etti.

Yaklaşık yüzde 20 nem ihtiva eden taze hurmada yüzde 60-65 şeker ve yüzde 2 protein olduğunu ifade eden uzmanlar, "Orucun hurma ile açılması insanın üzerinde oluşan halsizliği gidermesini sağlar. Hurma aslında her öğünde yenilebilecek bir meyvedir. Mineraller açısından oldukça zengindir. İçeriğinde kalsiyum, potasyum, demir B vitamini bulunmaktadır. Hurma bedeni ve zihni gelişmeyi sağlar. Kansere karşı koruyucu olduğu bilinir. Boğaz ağrısına keser. Bronşit, öksürük ve soğuk algınlığı şikayetlerini giderir. Kemik hastalıklarında faydalıdır" dedi.



Hurmanın hafızayı geliştirdiğini, kolesterolü düşürdüğünü ve zayıflamaya birebir olduğunu belirten uzmanlar, "Yüksek oranda bulunan lifin, kolon, göğüs ve rahim kanseri ihtimalini düşürdüğünü gösteriyor. Aynı zamanda lohusalık yaralarını çabuk iyileştiren, sütü artıran, içindeki potasyumla çocukların büyümesini sağlayan ideal bir besindir. Potasyum miktarı bol olduğu için bebeğin gelişmesini, gürbüzleşmesini, hasta olmasını önlediği görülüyor" açıklamasını yaptı.