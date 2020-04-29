İftar bugün saat kaçta açılacak? İstanbul, Ankara, İzmir iftar vakitleri! İl il iftar ve sahur vakitleri
Ramazan ayının başlamasının ardından 5 günlük süre geride kaldı. Rahmet iklimi ramazan ayı içerisinde en fazla araştırma konusu olan başlıklar arasında iftar ve sahur vakitleri geliyor. Gün boyu oruçlu olan müslümanlar akşam ezanının okunmasının ardından iftarlarını yapmaya başlıyor. Peki İstanbul'da iftar bugün saat kaçta? İşte 2020 Ramazan İmsakiyesi ve il il sahur ve iftar vakitleri...
Ramazan ayının başlamasının ardından vatandaşlar tarafından en çok araştırma konusu olan başlıklar arasında iftar ve sahur vakitleri geliyor. Binlerce müslüman İslamın beş şartından biri olan oruç ibadetini Ramazan ayı içerisinde yerine getiriyor. Ramazan ayı boyunca vatandaşlar tarafından en fazla araştırma konusu olan başlıklar arasında ise İftar ve sahur vakitleri geliyor. Peki bugün iftar saat kaçta? İşte 2020 İftar ve sahur vakitleri...
İSTANBUL'DA BUGÜN İFTAR VE SAHUR VAKTİ NE ZAMAN?
İstanbul'da bugün iftar: 20:05, Sahur vakti 04:18
ANKARA'DA BUGÜN İFTAR VE SAHUR VAKTİ NE ZAMAN?
Ankara'da bugün iftar: 19:48, Sahur vakti 04:07
İZMİR'DE BUGÜN İFTAR VE SAHUR VAKTİ NE ZAMAN?
İzmir'de bugün iftar: 20:08, Sahur vakti 04:36
BURSA'DA BUGÜN İFTAR VE SAHUR SAAT KAÇTA?
Bursa'da bugün iftar: 20:03, Sahur vakti 04:21
ANTALYA'DA BUGÜN İFTAR VE SAHUR SAAT KAÇTA?
Antalya'da bugün iftar: 19:51, Sahur 04:27
ADANA'DA BUGÜN İFTAR VE SAHUR SAAT KAÇTA?
Adana'da bugün iftar: 19:33, Sahur vakti 04:08
KONYA'DA BUGÜN İFTAR VE SAHUR SAAT KAÇTA?
Konya'da bugün iftar: 19:46, Sahur vakti 04:16
ŞANLIURFA'DA BUGÜN İFTAR VE SAHUR SAAT KAÇTA?
Şanlıurfa'da bugün iftar: 19:18, Sahur vakti 03:56
GAZİANTEP'DE BUGÜN İFTAR VE SAHUR SAAT KAÇTA?
Gaziantep'te bugün iftar: 19:23, Sahur vakti 04:00