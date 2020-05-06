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    HaberlerRamazan Haberleri İftar saat kaçta? Ramazan ayının 13. gününde iftar saat kaçta açılacak? İl il iftar vakitleri
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    06.05.2020 - 10:47 |

    İftar saat kaçta? Ramazan ayının 13. gününde iftar saat kaçta açılacak? İl il iftar vakitleri

    Ramazan ayı içerisinde 12 günlük süre geride kalırken binlerce müslüman Ramazan ayı içerisinde orucun 13. günü içerisinde yer alıyor. Peki iftar bugün saat kaçta açılacak? İşte il il iftar ve sahur vakitleri...

    İftar saat kaçta? Ramazan ayının 13. gününde iftar saat kaçta açılacak? İl il iftar vakitleri

    İftar ve sahur vakitleri vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Ramazan ayı içerisinde en fazla araştırma konusu olan başlıklar arasında yer alan iftar ve imsak vakitleri Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından düzenleniyor. 81 ilin iftar ve imsak vakitleri arasında değişkenlikler görülebiliyor. Peki İftar bugün saat kaçta açılacak?

    ANKARA'DA İFTAR SAAT KAÇTA?

    Ankara'da iftar saat 19:55' de açılacak

    İSTANBUL'DA İFTAR SAAT KAÇTA?

    İstanbul'da iftar bu akşam saat 20:13' de açılacak

    İZMİR'DE İFTAR SAAT KAÇTA?

    İzmir'de iftar bu akşam saat 20:14' de açılacak

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    Aleyna Tilki'nin 'İlk eşek arkadaşım' paylaşımı20 yaş ve altındakilere sokağa çıkma yasağı geldikten sonra uzun süredir evinden çıkamayan Aleyna Tilki, sosyal medya hesabından yaptığı eşek paylaşımıyla kafaları karıştırdı.
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