06.05.2020 - 10:47 |
İftar saat kaçta? Ramazan ayının 13. gününde iftar saat kaçta açılacak? İl il iftar vakitleri
Ramazan ayı içerisinde 12 günlük süre geride kalırken binlerce müslüman Ramazan ayı içerisinde orucun 13. günü içerisinde yer alıyor. Peki iftar bugün saat kaçta açılacak? İşte il il iftar ve sahur vakitleri...
İftar ve sahur vakitleri vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Ramazan ayı içerisinde en fazla araştırma konusu olan başlıklar arasında yer alan iftar ve imsak vakitleri Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından düzenleniyor. 81 ilin iftar ve imsak vakitleri arasında değişkenlikler görülebiliyor. Peki İftar bugün saat kaçta açılacak?
ANKARA'DA İFTAR SAAT KAÇTA?
Ankara'da iftar saat 19:55' de açılacak
İSTANBUL'DA İFTAR SAAT KAÇTA?
İstanbul'da iftar bu akşam saat 20:13' de açılacak
İZMİR'DE İFTAR SAAT KAÇTA?
İzmir'de iftar bu akşam saat 20:14' de açılacak
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