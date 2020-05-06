İftar saat kaçta? Ramazan ayının 13. gününde iftar saat kaçta açılacak? İl il iftar vakitleri

İftar ve sahur vakitleri vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Ramazan ayı içerisinde en fazla araştırma konusu olan başlıklar arasında yer alan iftar ve imsak vakitleri Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından düzenleniyor. 81 ilin iftar ve imsak vakitleri arasında değişkenlikler görülebiliyor. Peki İftar bugün saat kaçta açılacak?

ANKARA'DA İFTAR SAAT KAÇTA?

Ankara'da iftar saat 19:55' de açılacak

İSTANBUL'DA İFTAR SAAT KAÇTA?

İstanbul'da iftar bu akşam saat 20:13' de açılacak

İZMİR'DE İFTAR SAAT KAÇTA?

İzmir'de iftar bu akşam saat 20:14' de açılacak

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