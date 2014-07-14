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    HaberlerRamazan'da Sağlık Haberleri İftar sonrası dondurma önerisi
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    14.07.2014 - 14:39 |

    İftar sonrası dondurma önerisi

    Ramazan ayında sıcağa rağmen 17 saate yakın oruç tutanlara, serinlik kaynağı ve besin değeri yüksek Maraş dondurması öneriliyor

    İftar sonrası dondurma önerisi

    Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Kenan Sinan Dayısoylu, yaptığı açıklamada, dondurmanın önemli süt ürünlerinden biri olduğunu söyledi.

    Ramazanda serinletici özelliği olan dondurmanın sağlık açısından da yararlı olduğunu belirten Dayısoylu, şöyle konuştu:

    "Besleyici özelliği bulunan dondurma, aynı zamanda serinletici ve ferahlatıcı bir özelliğe sahip. Bu açıdan özellikle içerisinde bulunduğumuz ramazanda oldukça rağbet görüyor. Dondurma süt kökenli bir gıda olması nedeniyle süt içerisinde bulunan bütün besin unsurlarını bünyesinde bulunduruyor. A ve B vitaminleri yönünden zengin olan dondurma, ramazanda gönül rahatlığıyla tüketilebilir. Çünkü bazen iftar sonrası görülen mide yanmalarına da içerisinde süt bulunan dondurma iyi gelir."

    Dayısoylu, dondurmanın sadece yaz aylarında değil yılın hemen her mevsimi gönül rahatlığıyla tüketilebileceğini vurguladı.

    Kahramanmaraş'ta 3 kuşaktır dondurma üretimi gerçekleştiren işletmenin sahibi Erdal Kanbur da süt, salep ve şekerle üretilen dondurmanın besleyici içeriğe sahip olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

    "Eskiden padişahlar dondurmayı kuvvet macunu olarak kullanırlarmış. O yüzden gıda bakımından çok zengin bir üründür. Çocuklar ve yetişkinler için çok faydalıdır. İçerisindeki orkideden elde edilen salep ve süt sayesinde kalorisi çok yüksek bir besin maddesi. Dondurmanın besleyici değerinin yanı sıra ramazan ayında oruç tutanlara iftardan sonra yemelerini tavsiye ediyoruz."

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