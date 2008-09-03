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    03.09.2008 - 14:59 |

    İftar Tahtasaray'da yapılır

    Doğu ve Güneydoğu mutfağının lezzetlerini sunan Tahtasaray, alışagelmiş bir kebapçıdan çok daha farklı lezzetler sunuyor.

    İftar Tahtasaray'da yapılır

    Mönüde görebileceğiniz birçok yemeği başka hangi kebapçıya gitseniz yiyebileceğinizi düşünseniz de böylesine ustalıkla yapılmış, tadı damağınızda kalacak cinsini bulmanız bir hayli zor. 

    Tahtasaray’ın çöp şişi başlıbaşına bir yazı konusu, bu kadar lezzetli ve tam kıvamında olanını yiyebilmek için ancak Selçuk’a kadar gitmeniz gerekir. Çöp şiş yanında, roka, taze nane, maydanoz, nar ekşisi, az domates ve sumakla yapılan ‘’Toros’ salatası da özellikle denenmesi gereken lezzetler arasında.

    Birbirinden lezzetli meze çeşitlerinin başında pastırmalı humus, kabak tarator ve altının kalın çizgilerle çizilmesi gereken, siparişi sadece akşamları 19.30-21.30 saatleri arasında verilebilen çiğ köfte geliyor.

    Satır kıymasından yapılan Adana kebabı, terbiyeli kuşbaşı etten yapılan, domates sosu ve yoğurt ile servis edilen mekana özgü paşa kebabı kesinlikle denenmesi gereken lezzetler.

    Bu lezzetlerin sırrını, 24 yıldır maharetli elleriyle birbirinden enfes lezzetler hazırlayan restoranın şef aşçısı Hüseyin Gök, şöyle açıklıyor:’’Biz burada sadece Trakya ve Balıkesir yöresinde yetiştirilen kıvırcık kuzusu eti kullanıyoruz. Kebap kıymalarımız, sinirleri tamamen alınmış etlerden,kesinlikle kıyma makinesine sokulmadan zırh ile çekilerek hazırlanıyor. Bütün etler kullanılacağı kebaba göre ayrı ayrı  hazırladığımız özel terbiyesinde iki gün bekletiliyor. Ayrıca ben kebabı mevsime göre yapıyorum. Yazları daha hafif ve az yağlı, kışları ise biraz daha fazla yağ katarak hazırlıyorum. Kullandığımız baharatları ise tamamen Adana ve Maraş’tan getirtiyoruz.

    Tahtasaray’ın yerini kısaca tarif etmek gerekirse, 4.Levent’de bulunan Sabancı Center’a gider gibi sağa girin, ilk sol ve ilk sağdan saptığınızda biraz ileride göreceksiniz. Mekanın kendine tabelaları yolda mevcut zaten. Otopark sorunu olmayan mekanda fiyatlar da oldukça uygun, 2008 özel ramazan menüsünün kişi başı fiyatı 50 YTL.  Şimdiden afiyet olsun.

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