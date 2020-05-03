İftar ve sahur vakitleri... İftar (oruç) saat kaçta açılacak? İftara ne kadar var?

Mübarek Ramazan ayının 3'te 1 geride geride kalmak üzere... Bugün 10. gün ve niyet edip oruç ibadetini yerine getirenler iftar vakitlerini araştırıyor. Sıklıkla 'İftar (oruç) saat kaçta açılacak?' sorusuna cevap aranıyor. İşte İl il iftar ve sahur vakitleri...

3 MAYIS BUGÜN İFTAR SAAT KAÇTA?

İSTANBUL'DA BUGÜN İFTAR VAKTİ NE ZAMAN?

İstanbul'da bugün iftar vakti 20:10

ANKARA'DA BUGÜN İFTAR VAKTİ NE ZAMAN?

Ankara'da bugün iftar vakti 19:52

İZMİR'DE BUGÜN İFTAR VAKTİ NE ZAMAN?

İzmir'de bugün iftar vakti 20:11

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İFTAR DUASI

"Allahümme leke sumtu ve bike âmentü ve aleyke tevekkeltü ve alâ rızkıke eftartü ve savme'l-Ğadi min şehri Ramazane neveytü, feğfirlî mâ kaddemtü ve mâ ahhartü."

İFTAR DUASI ANLAMI

"Allah'ım! Senin rızan için oruç tuttum, sana inandım ve sana güvendim. Senin rızkınla orucumu açtım ve Ramazan ayının yarınki orucuna da niyet ettim. Benim geçmiş ve gelecek günahlarımı bağışla!"

ORUÇ NASIL AÇILIR?

İftarı hurmayla açın, zira o berekettir. Şayet hurma bulamazsa suyla iftar edin, çünkü o temizleyicidir.(İ. Mace)

Peygamber efendimiz, taze hurmayla iftar ederdi. Taze hurma yoksa kuru hurmayla, o da yoksa suyla iftar ederdi. (Tirmizî)