İftar yemeği versek?

Bütçenize göre ister 1 kişiye isterseniz 3 bin 500 kişiye yemek verin. Belediyelerin ihaleyle gerçekleştirdiği iftar yemeklerinin ücreti, kişi sayısına bağlı olarak 6 YTL ile 15 bin YTL arasında değişiyor.

Her yıl Ramazan ayında mahalle aralarında kurulan iftar çadırlarında binlerce yoksul insan iftarını açıyor. İşadamları ve büyük şirketler tarafından verilen iftar yemeklerine siz de katkıda bulunarak, ekonomik durumu iyi olmayan insanlara yardım edebilirsiniz. İstanbul’daki bazı belediyelerin kurduğu çadırlarda iftar yemeği vermek isteyenler için fiyat ve uygulamaları şöyle:

Eyüp Belediyesi

Ramazan’ın en iyi yaşatıldığı yerlerden biri Eyüp… Eyüp Belediyesi Ramazan ayı boyunca kurduğu çadırla bölgedeki yoksullara iftar yemeği verecek. Eyüp Belediyesi’nin açtığı çadırda iftar yemeği vermek isteyenler kişi sayısına bağlı olarak ücret ödeyebilir. Belediye’nin bir firma aracılığıyla verdiği yemeği karşılamanın kişi başı ücreti 6 YTL… İstediğiniz sayıda kişiye iftar yemeği verebilirsiniz.

Tel: 4443000

Maltepe Belediyesi

Maltepe Belediyesi Ramazan için hazırlıklarını tamamladı. Ramazan boyunca çeşitli etkinliklerin düzenleneceği ilçedeki çadırlarda 1200 kişiye yemek vermenin ücreti 6 bin YTL.

Tel: 0216 458 99 99

Eminönü Belediyesi

Eminönü Belediyesi, bu yıl 3 bin500 kişilik Ramazan çadırını Yeni Camii önünde kuruyor. Çadırda 3 bin 500 kişiye yemek vermenin bedeli 15 bin YTL. Maddi durumu 15 bin YTL verecek kadar iyi olmayanlar ise, belediyeye başvurarak arzu ettikleri oranda yardımlarını fakirlere ulaştırabilirler.

Tel: 0 212 455 75 00

Kadıköy Belediyesi

Kadıköy Belediyesi Ramazan ayı boyunca çadır kurmuyor. Belediye tarafından ilçenin fakir mahallelerinde kurulan aşevleri aracılığıyla dileyenler yardım edebilir.

Tel: 444 5 522

