İftara kaç saat kaldı? İşte il il iftar vakitleri 2020! İlk oruç saat kaçta açılacak?

On bir ayın sultanı Ramazan ayı Müslüman aleminde büyük bir sevinç ve heyecanla karşılanıyor. Ramazan ayının gelmesiyle beraber oruç ibadeti yapılmaya başlandı. Oruç tutanlar ilk iftarın saat kaçta açılacağını merak ediyor. Peki iftara kaç saat kaldı, ilk iftar ne zaman açılacak?

RAMAZAN İMSAKİYESİ 24 NİSAN 2020

24 Nisan İstanbul iftar vakti : 20:00

24 Nisan Ankara iftar vakti: 19:43

24 Nisan İzmir iftar vakti: 20:03

24 Nisan Adana iftar vakti: 19.28

24 Nisan Bursa iftar vakti: 19:58

24 Nisan Antalya iftar vakti: 19:47

24 Nisan Kocaeli iftar vakti: 19:56

24 Nisan Antalya iftar vakti: 19:10

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ORUCU BOZAN ŞEYLER NELERDİR?

Orucun temel unsuru, yeme, içme ve cinsel ilişkiden uzak durmak, nefsi bunlardan mahrum bırakmak olduğu için, oruçlu iken bunlar ve bu anlama gelecek davranışlar orucu bozar. Yemek ve içmek, yenilip içilmesi mûtat olan her şeyi kapsamı içine alır. Sigara, nargile gibi keyif veren tütün kökenli dumanlı maddeler ile uyuşturucular ve tiryakilik gereği alınan tüm maddeler oruç yasakları kapsamına girer (İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, III, 386-387). Her ne sebeple olursa olsun, ağızdan alınan ilaçlar da aynı hükme tabidir.