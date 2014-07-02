İftarda hızlı yemek çok zararlı!

Gastroenteroloji Uzmanı Doç. Dr. Laika Karabulut, AA muhabirine yaptığı açıklamada, orucun, beden ve ruh dengesini sağlayan bir ibadet olduğunu söyledi. Orucun insan iradesini güçlendirdiğini belirten Karabulut, şöyle devam etti:



-"Günümüzde en sık rastlanılan mide hastalıklarının başında reflü gelmektedir. Uzun açlığı takiben iftarda aşırı miktarda, hazmı zor gıdaların hızla tüketilmesi sonucunda, gerek midenin boşalma zamanının uzaması gerekse mide asitleri reflü hastalığını tetikler. Bütün bunların yanında hızlı ve fazla tüketilen gıdanın arkasından gelen uyku hissi ve uzanmak reflünün artışını kaçınılmaz hale getirir. Sonuç olarak iftarda hızlı yemek yemek reflüyü tetikliyor."



-Karabulut, herhangi bir hastalığı olanların ramazanda biraz daha dikkatli davranması gerektiğini ifade etti. Reflü hastalarının ramazanda kendilerine daha fazla hassasiyet göstermesini isteyen Karabulut, "Reflü hastalarının günde ortalama bin 500, 2 bin kalori alabilecek şekilde beslenmesi gerekir. Yemekleri iyi çiğnemeli, hızlı yemek yenilmemeli. Ağır, yağlı gıdalardan kaçınılmalı. Aşırı kahve ve sigara tüketilmemeli. Hatta, sigara hiç kullanılmamalıdır" diye konuştu.



"Açlık değil, bedenin dinlenmesi"



Karabulut, orucun en önemli tarafının manevi huzurun bedendeki organlara yansıması olduğunu söyledi.



Orucun açlık olarak değil, bedenin dinlenmesi olarak algılanması gerektiğini dile getiren Karabulut, açlığa bağlı sinirlilik ve huzursuzluk artışının mide asidi, mide bağırsak fonksiyonları üzerine negatif etkisi olabileceğini ifade etti.



Karabulut, reflü ya da farklı sağlık sorunları yaşayan kişilerin, oruç tutmadan önce şikayetlerini doktorlarla paylaşması gerektiğini kaydetti.