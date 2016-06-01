İftarda yemeyin!

100 gram karpuzda 1 gram protein, 6 gram şeker varken hiç yağ bulunmuyor. Lif oranı yüksek ve ağırlığının %90'ı su olan karpuz yazın vazgeçilmesi. Ramazan ayında ise iftardan hemen sonra yenen karpuz şişkinliğe sebep olacağından, iftar ile sahur arasında yenilmesi salık veriliyor.

Uzmanlar lif oranıyla metabolizmayı hızlandıran ve kilo vermeyi destekleyen karpuzun sıvı alımı açısından öneminin altını çiziyor. Ayrıca karpuz böbrekleri çalıştırarak idrarı düzenler ve içerisindeki B ve C vitaminleri zindelik vererek yorgunluğu giderir. Antioksidan özelliği ile kanserden korur. Karpuz ramazan ayında iftarla sahur arasında ara öğün olarak tüketilmesi ideal yaz meyvelerinden.