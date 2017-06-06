'İftardan sonra en az 10 bardak su için'Diyetisyen Elif Karacanoğlu, iftgardan sonra en az 10 bardak su içilmesi gerektiğini söyledi.



Hisar Intercontinental Hospital Beslenme ve Diyet Bölümü Uzmanı Diyetisyen Elif Karacanoğlu, Ramazan’da sağlık açısından alınabilecek önlemler hakkında bilgi verdi. Karacanoğlu, iftardan sonra en az 10 bardak su içilmesi gerektiğini söyleyerek, “Yaz aylarının verdiği sıcaklıkla birlikle sürekli ter hali vücudunuzun su kaybı yaşamasına neden olabilir.



Bu yüzden özellikle iftar ve sonrasında asitli içecekler tercih etmek yerine 10 ile 12 bardak arası su içmeye özen gösterin.

Ramazanda tüm gün ve uzun süren aç kalma halinin iftarda son bulmasıyla birlikte birçok kişi birden yemeye yüklenebiliyor. Bu durumun özellikle mideye verebileceği zararı engelleyebilmek için, iftar zamanı öncelikle oruç çorba ile açılmalı ve ana yemek için en az 15-20 dakika beklenilmelidir. İftar en az 2 saat sonrası tatlı tercih edilmelidir. Tatlı olarak ise şerbetli ve ağır tatlılar yerine sütlü hafif tatlılar tercih edilmelidir” dedi.

“İftar sonrası mutlaka yürüyüş yapın”

Oruç açıldıktan sonra tüm gün aç kalan karnın doymasıyla birlikte mide de oluşan şişkinliğin ve yenilen yemeğin hazmedilmesi için iftardan sonra en az bir yarım saat yürünmesinin sağlık açısından faydalı olacağına değinen Karacanoğlu, “Ramazanın yaz aylarında olması ve günlerin bir hayli uzun olmasıyla birlikte aç kalma süresi de bir hayli uzuyor.

Kan şekerinizin gün içinde düşmemesi için özellikle tuzdan zengin ağır yağlı veya baharatlı yemekler yerine sahurda lif ve protein ağırlıklı hafif yemekleri tercih edin.

Ramazanda tüm gün süren açlık hali özellikle iftarda yemeğe yüklenilmesine yol açabiliyor. Reflü rahatsızlığı olan kişiler için bol sıvı alımına özen gösterilmeli ve sahur sonrası uykuya geçildiğinde baş bölgesi yüksekte yatılmasına dikkat edilmelidir” diye konuştu.



“Kronik rahatsızlığınız varsa doktorunuza danışın”

Karacanoğlu son olarak ise “Migren, hipertansiyon, diyabet, kolestrol, kalp, kanser ve epilepsi gibi kronik rahatsızlığı olan veya rahatsızlığı için sürekli ilaç kullanması gereken kişilerin Ramazan ayında uzun süren bir açlıkla mücadele edebilmeleri ve herhangi bir sorun yaşamaması oldukça önemlidir.



Bu rahatsızlıklara sahip kişilerin doktor kontrolünde ve danışarak oruç tutması, sağlıkları açısından alabilecekleri önemlerin en başında gelmektedir” ifadelerini kullandı.

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