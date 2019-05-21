İhtilam olmak (rüyalanmak) orucu bozar mı?

Ramazan ayı içerisinde orucu bozan şeyler nelerdir sorusu müslümanlar tarafından en sık araştırılan konu başlıkları arasında yer alıyor. Orucu bozan şeyler arasında bilerek isteyerek niyetli olduğu halde yemesi içmesi, cinsel ilişkiye girmesi gibi durumlar orucun bozulmasına yol açar. Peki ihtilam olmak (rüyalanmak) orucu bozar mı?

İhtilam nedir, neye denilir?

İhtilam kelimesi sözlük anlamı başka olmasına karşın dini kavram olarak bakıldığı takdirde buluğ yani ergenlik çağına ulaşmış yetişkin erkek veya kadının uykusu sırasında cinsel tatmin yasamasına yani orgazm olmasına verilen isimdir.

İhtilam orucu bozar mı?

Tirmizi'ye göre orucu üç şey bozmamaktadır. Bunlar kan aldırmak, kusmak ve ihtilam olmaktır. Önemli olan husus kişinin oruçlu iken gün içerisinde cinsel ilişkiye girmemesidir. Veya oruçlu iken gün içinde mastürbasyon yapmamasıdır. Oruçlu iken gün içinde kişinin bunları yapması kesinlikle caiz değildir ve orucu sıkıntıya düşüren hal ve durumlardır. Hatta direk tutulan orucun bozulmasına sebebiyet vermektedir. Fakat gün ağarana kadar, yani imsak vaktine kadar gece uyurken kendiliğinden gerçekleşen cinsel tatmin, orgazm hallerinde kişinin orucu bozulmamaktadır. İhtilama halk dilinde rüyalanma ismi de verilmektedir.

Kişinin ihtilam halinden sonra gusül abdesti alması ve iyice temizlenmesi gerekmektedir.

Oruçlu kişi oruçlu olduğunu unutup gün içinde cinsel tatmin duygusunu yaşamışsa yine orucu bozulmamaktadır.

Kişi oruç halinde iken bilerek ve isteyerek eşiyle cinsel münasebette bulunduysa ve bu ilişki sonucunda cinsel açıdan tatmin yaşadıysa yine orucu bozulmaktadır. Ve bu oruç bozulma durumunda kefaret de gerekmektedir.

Meni gelmesi haline oruç bozulur mu?

Meni yani halk dilinde zevk suyu gelmesi durumunda kişinin gün içinde tuttuğu oruç bozulmamaktadır. Fakat bunu bilerek ve isteyerek yapmış ise kişinin sevabı azalır ve hem orucunu hem de sevabını riske sokar. İnsan her hali ile orucunu tutmalıdır. Eline, diline, beline hakim ol sözü bu gibi durumlarda geçerli bir sözdür.