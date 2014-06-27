İlahiyatçı Yazar Osman Ünlü'den Ramazan nasihatleri

28 Haziran itibariyle başlayacak olan oruç maratonu, 27 Temmuz 2014 Pazar akşamı sona erecek ve pazartesi günü de bayramın ilk günü kutlanacak. Mübarek Ramazan ayıyla ilgili uyarılarda bulunan İlahiyatçı Yazar Osman Ünlü, Diğer ibadetlerde olduğu gibi orucun da farzlarının olduğunu söyleyen Ünlü, “Orucun 3 farzı var. Birincisi niyet etmek, ikincisi niyeti bildirilen zaman dilimi içinde yapmak, üçüncüsü ise gıda ve deva olarak bildirilen orucu bozan şeylerden imsaktan güneşin batışına kadar zaman dilimindeki şeylerden kaçmak” dedi.



Orucu bozan ve bozmayan hususlardan bahseden İlahiyatçı Osman Ünlü, “Vücuda giren şeyler yani gıda olarak ne alınırsa alınsın, tütün de buna dahil orucu bozar. Kişiye ilaç sevk edildiği zaman, astım hastalarının kullandığı spreyler de orucu bozar. Ama vücuttan çıkan şeyler orucu bozmaz. Bu yüzden bir kimse Ramazan-ı Şerif’te kan aldırabilir. Ama onun tehlikesi kan alan kimse acemi olup da çektiği kanı tekrar vücuda şırınga edecek olursa o orucu bozar. Aynı şekilde doğrudan doğruya kişiye oksijen verilirse de o oruç bozulmaz. Parfüm sıkmak, çiçek koklamak bunlar orucu bozmaz. Ama sıvı bir şey burnumuza çektiğimizde o orucu bozar. Kulağa damlatılan ilaç orucu bozar, ancak kulağa su kaçması orucu bozmaz fakat göz damlası orucu bozmaz. Misvak ya da ağzı çalkalamak orucu bozmaz ama macun kullanırsan mekruh olur buyuruyor” diye konuştu.



Oruç tutmayan kişilere saygılı olunması gerektiğini vurgulayan Ünlü, “Dinimize göre hamile kadınlar, çocuğuna süt veren anneler, yolculuk ve mazereti olan kişiler oruç tutmayabilir. Ancak o tutmadığı oruçları Ramazan sonrası kaza yapmaları gerekir. Oruç tutamayan yaşlılar ise fitre verebilir. Bu kişilerin durumu iye değilse günlüğü bin 750 gram undan hesap eder. Bu da ayda 52 buçuk kilo un eder. Durumu iyiyse kilosu 100 TL’den olan hurmadan verir. Bir aylığı o zaman 10 bin 500 TL’dir” ifadelerini kullandı.



“EZAN OKUNMADAN 15 DAKİKA ÖNCE NİYET EDİLMELİ”



Ezan okunmadan 15 dakika önce niyet edilmesi gerektiğinin altını çizen Osman Ünlü, iftar vaktinde de kişinin acele etmemesi gerektiğini söyleyerek şunları ifade etti: “Ramazan’da cami imamı ezanı yanlışlıkla 1-2 dakika erken okuyabilir. Bu yüzden önce akşam namazını kılıp, sonra iftar etmek lazım. Çünkü vakit girmediyse akşam namazını iade edebilirim. Ama oruç iade edemem. Bu yüzden hem iftar vaktinde hem de imsak vaktinde temkinli hareket etmek lazım.”



Gün içinde 17-18 saat oruç tutulacağını hatırlatan Ünlü, bedenden yeme-içme kesildiği gibi gözün, kulağın, dilin, ayağında yasak olan şeylerden uzak durması gerektiğini söyledi.