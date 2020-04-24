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    Milliyet Ramazan İmsakiyesi İstanbul İftar Saatleri
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    24.04.2020 - 13:39 |

    Ankara'da iftar saat kaçta? 2020 Ramazan İmsakiyesi! Ankara iftar ve sahur vakitleri

    Ankara'da iftar için geri sayım sürüyor. Ramazan ayının başlamasının ardından ilk oruç bugün tutuluyor. Geride kalan zaman diliminin ardından Ankara ilinde ikamet eden vatandaşlar bu akşam iftar saat kaçta sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki Ankara'da ilk iftar saat kaçta açılacak? İşte 2020 Ankara Ramazan İmsakiyesi...

    Ankara'da iftar saat kaçta? 2020 Ramazan İmsakiyesi! Ankara iftar ve sahur vakitleri

    Ramazan ayının ilk gününde vatandaşlar tarafından iftar saat kaçta sorusu araştırılmaya başladı. İslam aleminde çok özel bir yere sahip olan Ramazan-ı Şerif ayı boyunca ibadet ile geçirilecek olan Ramazan ayında gündüzler oruç ibadeti ve farz namazlar ile eda edilecek. Akşam ezanının okunmasının ardından iftarlar açılacak. Peki Ankara'da iftar saat kaçta? 2020 Ankara Ramazan İmsakiyesi, İftar ve sahur vakitleri...

    ANKARA'DA İFTAR SAAT KAÇTA?

    Ramazan ayının ilk gününde iftar 19:43'te açılacak. Akşam ezanın okunması ile gün boyunca tutulan oruçlar açılacak.

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    ANKARA RAMAZAN İMSAKİYESİ 2020

    GünTarihİmsak (Sahur)Akşam (İftar)Yatsı (Teravih)
    124.04.202004:1819:4321:10*
    225.04.202004:1619:4421:11
    326.04.202004:1419:4521:12
    427.04.202004:1219:4621:14
    528.04.202004:1019:4721:15
    629.04.202004:0919:4821:17
    730.04.202004:0719:4921:18
    801.05.202004:0519:5021:20
    902.05.202004:0419:5121:21
    1003.05.202004:0219:5221:22
    1104.05.202004:0019:5321:24
    1205.05.202003:5919:5421:25
    1306.05.202003:5719:5521:27
    1407.05.202003:5519:5621:28
    1508.05.202003:5419:5721:30
    1609.05.202003:5219:5821:31
    1710.05.202003:5119:5921:32
    1811.05.202003:4920:0021:34
    1912.05.202003:4720:0121:35
    2013.05.202003:4620:0221:37
    2114.05.202003:4420:0321:38
    2215.05.202003:4320:0421:40
    2316.05.202003:4220:0421:41
    2417.05.202003:4020:0521:42
    2518.05.202003:3920:0621:44
    2619.05.202003:3820:0721:45**
    2720.05.202003:3620:0821:46
    2821.05.202003:3520:0921:48
    2922.05.202003:3420:1021:49
    3023.05.202003:3220:1121:50
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