Ramazan ayının ilk gününde vatandaşlar tarafından iftar saat kaçta sorusu araştırılmaya başladı. İslam aleminde çok özel bir yere sahip olan Ramazan-ı Şerif ayı boyunca ibadet ile geçirilecek olan Ramazan ayında gündüzler oruç ibadeti ve farz namazlar ile eda edilecek. Akşam ezanının okunmasının ardından iftarlar açılacak. Peki Ankara'da iftar saat kaçta? 2020 Ankara Ramazan İmsakiyesi, İftar ve sahur vakitleri...

ANKARA'DA İFTAR SAAT KAÇTA?

Ramazan ayının ilk gününde iftar 19:43'te açılacak. Akşam ezanın okunması ile gün boyunca tutulan oruçlar açılacak.

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