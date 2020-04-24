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    Milliyet Ramazan İmsakiyesi İstanbul İftar Saatleri
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    24.04.2020 - 14:10 |

    Antalya'da iftar saat kaçta? Antalya iftar - sahur vakti 2020 imsakiye

    Ramazan ayı bugün başladı. Saatler önce bu yılın ilk sahuru yapıldı. Şimdi ise saatler sonra yapılacak olan iftar vakitleri merak ediliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı il il sahur - iftar saatlerini yayımladı. Milyonlarca vatandaş ise kendi yaşadığı şehir hakkında bilgi almak için arayışa koyuldu. Antalyalılar da Antalya iftar vakti 2020 ve Antalya imsakiye aramalarında bulunuyor. İşte Antalya'da bugün iftar saat kaçta yapılacak sorusunun yanıtı...

    Antalya'da iftar saat kaçta? Antalya iftar - sahur vakti 2020 imsakiye

    İslam alemi için 11 ayın sultanı olan Ramazan ayı bugün başladı. 23 Mayıs 2020'ye kadar devam edecek olan Ramazan ayı için il il imsak vakitleri merak ediliyor. Merak edilen şehirler arasında yer alanlardan biri de Antalya. Antalya'da yaşayanlar, Antalya iftar vakti 2020 , Antalya iftar saatleri 2020, Antalya imsakiye aramalarına cevap arıyor. İşte Antalya'da bugün iftar vakti...

    ANTALYA İFTAR VAKTİ 2020

    24 NİSAN 2020 CUMA: 19:47

    25 NİSAN 2020 CUMARTESİ: 19:47

    26 NİSAN 2020 PAZAR: 19:48

    ANTALYA SAHUR VAKTİ 2020

    25 NİSAN 2020 CUMARTESİ: 04:35

    26 NİSAN 2020 PAZAR: 04:34

    27 NİSAN 2020: PAZARTESİ: 04:32

    ANTALYA İMSAKİYE 2020 İÇİN TIKLAYINIZ

    Mustafa Ceceli'den anlamlı hediyeMustafa Ceceli, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kanserle mücadele eden çocuklarla birlikte kutladı. Ünlü şarkıcı, evlerinde veya hastanelerde kanser tedavisi gören 25 çocukla birlikte '23 Nisan' şarkısını seslendirdi.
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