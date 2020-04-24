24.04.2020 - 14:10 |
Antalya'da iftar saat kaçta? Antalya iftar - sahur vakti 2020 imsakiye
Ramazan ayı bugün başladı. Saatler önce bu yılın ilk sahuru yapıldı. Şimdi ise saatler sonra yapılacak olan iftar vakitleri merak ediliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı il il sahur - iftar saatlerini yayımladı. Milyonlarca vatandaş ise kendi yaşadığı şehir hakkında bilgi almak için arayışa koyuldu. Antalyalılar da Antalya iftar vakti 2020 ve Antalya imsakiye aramalarında bulunuyor. İşte Antalya'da bugün iftar saat kaçta yapılacak sorusunun yanıtı...
İslam alemi için 11 ayın sultanı olan Ramazan ayı bugün başladı. 23 Mayıs 2020'ye kadar devam edecek olan Ramazan ayı için il il imsak vakitleri merak ediliyor. Merak edilen şehirler arasında yer alanlardan biri de Antalya. Antalya'da yaşayanlar, Antalya iftar vakti 2020 , Antalya iftar saatleri 2020, Antalya imsakiye aramalarına cevap arıyor. İşte Antalya'da bugün iftar vakti...
ANTALYA İFTAR VAKTİ 2020
24 NİSAN 2020 CUMA: 19:47
25 NİSAN 2020 CUMARTESİ: 19:47
26 NİSAN 2020 PAZAR: 19:48
ANTALYA SAHUR VAKTİ 2020
25 NİSAN 2020 CUMARTESİ: 04:35
26 NİSAN 2020 PAZAR: 04:34
27 NİSAN 2020: PAZARTESİ: 04:32