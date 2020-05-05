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    Milliyet Ramazan İmsakiyesi İstanbul İftar Saatleri
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    05.05.2020 - 09:22 |

    İftar saat kaçta? Ankara - İstanbul - İzmir ve diğer iller için imsakiye 2020

    İftar saat kaçta? Ankara, İstanbul, İzmir ve diğer illerin iftar saatleri merak konusu oldu. Ramazan ayının 12. gününde iftar saat kaçta yapılacak? Diyanet İşleri Başkanlığı il il imsakiye 2020'yi yayınladı. Peki 5 Mayıs 2020 Salı günü iftar vakti ne zaman?

    İftar saat kaçta? Ankara - İstanbul - İzmir ve diğer iller için imsakiye 2020

    İslam alemi için büyük önem taşıyan ve 11 ayın sultanı olarak bilinen Ramazan ayı devam ediyor. 24 Nisan 2020'de başlayan Ramazan ayı, 23 Mayıs 2020'ye kadar devam edecek. Ramaza ayında en çok merak edilen sorular ise gün gün iftar vakitleri. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından belirlenen imsakiye 2020 büyük ilgi görüyor. Peki Ramazan ayının 12. gününde iftar saat kaçta? Ankara, İstanbul, İzmir ve diğer illerin iftar vakti ne zaman?

    İFTAR SAAT KAÇTA?

    ANKARA İFTAR VAKTİ 5 MAYIS 2020

    Ankara'da bugün iftar saati 19:54

    İSTANBUL İFTAR VAKTİ 5 MAYIS 2020

    İStanbul'da bugün iftar saati 20:12

    İZMİR İFTAR VAKTİ 5 MAYIS 2020

    İzmir'de bugün iftar saati 20:14

    İL İL İMSAKİYE 2020 İÇİN TIKLAYINIZ

     

    Magazin Haberleri Bülteni (5 Mayıs 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
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