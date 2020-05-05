İslam alemi için büyük önem taşıyan ve 11 ayın sultanı olarak bilinen Ramazan ayı devam ediyor. 24 Nisan 2020'de başlayan Ramazan ayı, 23 Mayıs 2020'ye kadar devam edecek. Ramaza ayında en çok merak edilen sorular ise gün gün iftar vakitleri. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından belirlenen imsakiye 2020 büyük ilgi görüyor. Peki Ramazan ayının 12. gününde iftar saat kaçta? Ankara, İstanbul, İzmir ve diğer illerin iftar vakti ne zaman?

İFTAR SAAT KAÇTA?

ANKARA İFTAR VAKTİ 5 MAYIS 2020

Ankara'da bugün iftar saati 19:54

İSTANBUL İFTAR VAKTİ 5 MAYIS 2020

İStanbul'da bugün iftar saati 20:12

İZMİR İFTAR VAKTİ 5 MAYIS 2020

İzmir'de bugün iftar saati 20:14

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