BİST98.7590,60EURO7,550,81USD6,970,39ALTIN387,070,13
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz

    Ramazan

    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    Milliyet Ramazan İmsakiyesi İstanbul İftar Saatleri
    ABONE OL
    25.04.2020 - 18:47 |

    İstanbul, Ankara, İzmir iftar ve sahur vakitleri | İstanbul'da iftar saat kaçta açılacak? İl il iftar ve sahur vakitleri...

    İstanbul başta olmak üzere, Ankara, İzmir ve 81 ilde yer alan vatandaşlar iftar saat kaçta sorusuna yanıt aramaya başladı. İftar saatinin yaklaşması ile vatandaşların en fazla araştırdıkları konuların başında iftar bu akşam saat kaçta açılacak sorusu geliyor. İlk olarak doğu illeri iftarlarını açmaya başlarken son olarak iftarını en batıda yer alan ilimiz açıyor. İşte il il iftar saatleri...

    İstanbul, Ankara, İzmir iftar ve sahur vakitleri | İstanbul'da iftar saat kaçta açılacak? İl il iftar ve sahur vakitleri...

    İftar vaktine artık çok kısa bir süre kaldı. Vatandaşlar iftar saatlerini araştırmaya devam ediyor. Doğu illeri ilk olarak iftarlarını yaptıktan sonra dakikalar ilerledikçe Ankara, İstanbul, İzmir gibi birçok şehir iftarını açacak. Orucun son saatlerinde yer alan vatandaşlar bulundukları illerdeki iftar saatlerini araştırmaya devam ediyor. Peki İstanbul'da iftar saat kaçta açılacak, Ankara'da iftar saat kaçta açılacak? İzmir'de iftar 25 Nisan Cumartesi günü saat kaçta açılacak İşte il il iftar ve sahur vakitleri...

    İL İL İFTAR VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    İSTANBUL'DA BUGÜN İFTAR VAKTİ NE ZAMAN?

    İstanbul'da bugün iftar vakti 20:01

    ANKARA'DA BUGÜN İFTAR VAKTİ NE ZAMAN?

    Ankara'da bugün iftar vakti 19:44

    İZMİR'DE BUGÜN İFTAR VAKTİ NE ZAMAN?

    İzmir'de bugün iftar vakti 20:04

    BURSA'DA BUGÜN İFTAR SAAT KAÇTA?

    Bursa'da bugün iftar vakti 19:59

    ANTALYA'DA BUGÜN İFTAR SAAT KAÇTA?

    Antalya'da bugün iftar 19:47

    ADANA'DA BUGÜN İFTAR SAAT KAÇTA?

    Adana'da bgün iftar vakti 19:29

    KONYA'DA BUGÜN İFTAR SAAT KAÇTA?

    Konya'da bugün iftar vakti 19:42

    ŞANLIURFA'DA BUGÜN İFTAR SAAT KAÇTA?

    Şanlıurfa'da bugün iftar vakti 19:15

    GAZİANTEP'DE BUGÜN İFTAR SAAT KAÇTA?

    Gaziantep'te bugün iftar vakti 19:21

    KOCAELİ'DE BUGÜN İFTAR SAAT KAÇTA?

    Kocaeli'de bugün iftar vakti 19:57

    MERSİN'DE BUGÜN İFTAR NE ZAMAN?

    Mersin'de bugün iftar vakti 19:32

    DİYARBAKIR'DA BUGÜN İFTAR VAKTİ NE ZAMAN?

    Diyarbakır'da bugün iftar vakti 19:11

    Yok böyle şaka! Tabutun kapağını açınca neye uğradığını şaşırdıAydın'ın İncirliova Belediyesi işçileri, mesai arkadaşlarına tabut şakası yaptı. Tabutu açan işçilerin içinden çıkanı görünce yaşadıkları şok sosyal medyada ilgi çekti.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Yaralı karacayı sırtında taşıdı!

    Yaralı karacayı sırtında taşıdı!

    Milyonları ilgilendiriyor! Ve belli oldu, 8'inde hesaba yatacak

    Milyonları ilgilendiriyor! Ve belli oldu, 8'inde hesaba yatacak

    65 yaş üstüne hafta sonu sokak izni!

    65 yaş üstüne hafta sonu sokak izni!

    Kim Jong Un sağlık durumu nasıl? Kuzey Kore lideri Kim Jong Un öldü mü son durumu ne?

    Kim Jong Un sağlık durumu nasıl? Kuzey Kore lideri Kim Jong Un öldü mü son durumu ne?

    Sıradaki Haber