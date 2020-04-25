İftar vaktine artık çok kısa bir süre kaldı. Vatandaşlar iftar saatlerini araştırmaya devam ediyor. Doğu illeri ilk olarak iftarlarını yaptıktan sonra dakikalar ilerledikçe Ankara, İstanbul, İzmir gibi birçok şehir iftarını açacak. Orucun son saatlerinde yer alan vatandaşlar bulundukları illerdeki iftar saatlerini araştırmaya devam ediyor. Peki İstanbul'da iftar saat kaçta açılacak, Ankara'da iftar saat kaçta açılacak? İzmir'de iftar 25 Nisan Cumartesi günü saat kaçta açılacak İşte il il iftar ve sahur vakitleri...

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İSTANBUL'DA BUGÜN İFTAR VAKTİ NE ZAMAN?

İstanbul'da bugün iftar vakti 20:01

ANKARA'DA BUGÜN İFTAR VAKTİ NE ZAMAN?

Ankara'da bugün iftar vakti 19:44

İZMİR'DE BUGÜN İFTAR VAKTİ NE ZAMAN?

İzmir'de bugün iftar vakti 20:04

BURSA'DA BUGÜN İFTAR SAAT KAÇTA?

Bursa'da bugün iftar vakti 19:59

ANTALYA'DA BUGÜN İFTAR SAAT KAÇTA?

Antalya'da bugün iftar 19:47

ADANA'DA BUGÜN İFTAR SAAT KAÇTA?

Adana'da bgün iftar vakti 19:29

KONYA'DA BUGÜN İFTAR SAAT KAÇTA?

Konya'da bugün iftar vakti 19:42

ŞANLIURFA'DA BUGÜN İFTAR SAAT KAÇTA?

Şanlıurfa'da bugün iftar vakti 19:15

GAZİANTEP'DE BUGÜN İFTAR SAAT KAÇTA?

Gaziantep'te bugün iftar vakti 19:21

KOCAELİ'DE BUGÜN İFTAR SAAT KAÇTA?

Kocaeli'de bugün iftar vakti 19:57

MERSİN'DE BUGÜN İFTAR NE ZAMAN?

Mersin'de bugün iftar vakti 19:32

DİYARBAKIR'DA BUGÜN İFTAR VAKTİ NE ZAMAN?

Diyarbakır'da bugün iftar vakti 19:11