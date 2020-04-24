24 Nisan - 23 Mayıs 2020 tarihleri arasında yaşanacak olan Ramazan ayında imsakiye 2020 milyonları meraklandırdı. Bugün iftar saat kaçta aramasında bulunanlar, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından belirlenen o saatleri öğrenmek istiyor. İşte Kocaeli iftar vakti 2020...

KOCAELİ İFTAR VAKTİ 2020

24 NİSAN 2020 CUMA: 19:56

25 NİSAN 2020 CUMARTESİ: 19:57

26 NİSAN 2020 PAZAR: 19:58

KOCAELİ SAHUR VAKTİ 2020

25 NİSAN 2020 CUMARTESİ: 04:24

26 NİSAN 2020 PAZAR: 04:22

27 NİSAN 2020 PAZARTESİ: 04:41

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