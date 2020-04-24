24.04.2020 - 15:07 |
Kocaeli ifar vakti 2020 saat kaçta? Kocaeli sahur - iftar imsakiye
İslam alemi için büyük önem taşıyan Ramazan ayının ilk gününü yaşıyoruz. İlk günün heyecanıyla birlikte sahur ve iftar vakitleri merak ediliyor. Kocaeli iftar vakti 2020 de merak edilenler arasında. Kocaeli'de bugün iftar saat kaçta? İşte Kocaeli imsakiyesi 2020...
24 Nisan - 23 Mayıs 2020 tarihleri arasında yaşanacak olan Ramazan ayında imsakiye 2020 milyonları meraklandırdı. Bugün iftar saat kaçta aramasında bulunanlar, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından belirlenen o saatleri öğrenmek istiyor. İşte Kocaeli iftar vakti 2020...
KOCAELİ İFTAR VAKTİ 2020
24 NİSAN 2020 CUMA: 19:56
25 NİSAN 2020 CUMARTESİ: 19:57
26 NİSAN 2020 PAZAR: 19:58
KOCAELİ SAHUR VAKTİ 2020
25 NİSAN 2020 CUMARTESİ: 04:24
26 NİSAN 2020 PAZAR: 04:22
27 NİSAN 2020 PAZARTESİ: 04:41
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