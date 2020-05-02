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    Milliyet Ramazan İmsakiyesi İstanbul İftar Saatleri
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    02.05.2020 - 22:09 |

    Sahur saat kaçta? Ankara - İstanbul - İzmir ve diğer illerin imsakiye 2020

    Sahur saat kaçta? Ankara, İstanbul, İzmir ve diğer illerin sahur vakti merak konusu oldu. 3 Mayıs 2020 Pazar sahur saat kaçta? sorusu yoğun ilgi görmeye başladı. iftar sonrası sahur saati için arayışa koyulanlar yaşadığı şehrin sahur vakti hakkında bilgi almak istiyor. İşte imsakiye 2020 haberimizde...

    Sahur saat kaçta? Ankara - İstanbul - İzmir ve diğer illerin imsakiye 2020

    ahur saat kaçta? sorusu merakla araştırılıyor. Ankara, İstanbul, İzmir ve diğer illerin sahur vakitleri bugün saat kaçta? 3 Mayıs 2020 günü sahura kalkacak olan vatandaşlar, yaşadığı şehrin sahur vaktini öğrenmek istiyor. Diyanet İşlerin Başkanlığı il il sahur ve iftar vakitlerini yayımladı. İşte Ankara, İstanbul, İzmir ve diğer illerin imsakiyesi 2020...

    SAHUR SAAT KAÇTA?

    ANKARA'DA SAHUR SAAT KAÇTA? 3 MAYIS 2020

    Ankara'da sahur vakti 04:02

    İSTANBUL'DA SAHUR SAAT KAÇTA? 3 MAYIS 2020

    İstanbul'da sahur vakti 04:13

    İZMİR'DE SAHUR SAAT KAÇTA? 3 MAYIS 2020

    İzmir'de sahur vakti 04:31

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    Polis, kaplumbağa için yolu kesti ve yol kenarındaki parka bıraktıANTALYA'da sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle devriye görevinde yol kontrolü yapan polis, caddede ilerleyen su kaplumbağasını fark ederek trafiği durdurduktan sonra yol kenarındaki parka bıraktı.
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