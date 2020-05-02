ahur saat kaçta? sorusu merakla araştırılıyor. Ankara, İstanbul, İzmir ve diğer illerin sahur vakitleri bugün saat kaçta? 3 Mayıs 2020 günü sahura kalkacak olan vatandaşlar, yaşadığı şehrin sahur vaktini öğrenmek istiyor. Diyanet İşlerin Başkanlığı il il sahur ve iftar vakitlerini yayımladı. İşte Ankara, İstanbul, İzmir ve diğer illerin imsakiyesi 2020...

SAHUR SAAT KAÇTA?

ANKARA'DA SAHUR SAAT KAÇTA? 3 MAYIS 2020

Ankara'da sahur vakti 04:02

İSTANBUL'DA SAHUR SAAT KAÇTA? 3 MAYIS 2020

İstanbul'da sahur vakti 04:13

İZMİR'DE SAHUR SAAT KAÇTA? 3 MAYIS 2020

İzmir'de sahur vakti 04:31

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