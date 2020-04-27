27.04.2020 - 14:26 |
İstanbul, Ankara, İzmir iftar saati ve vakti... Hangi ilde iftara kaç saat var, kaç saat kaldı?
Bugün ramazan ayının 4. günü ve saatler yavaş yavaş ilerlerken iftar saatleri de araştırılmaya başlandı. Özellikle İstanbul, Ankara, İzmir'de yaşayan ve oruçlu olan vatandaşlar 'İftara kaç saat var, kaç saat kaldı?' sorusunu soruyor.
Mübarek Ramazan ayınının ilk haftası içerisindeyiz. 81 ilde milyonlarca Müslüman Ramazan coşkusunu yaşıyor. Her gün iftar saatleri heyecanla beklenirken günlük olarak 'İftara kaç saat var, kaç saat kaldı?' sorusu soruluyor. İşte il il iftar ve sahur vakitleri...
27 NİSAN İFTAR VE SAHUR VAKTİ
İSTANBUL'DA İFTAR VAKTİ SAAT KAÇTA?
27 Nisan Pazar günü İstanbul'da iftar vakti 20.03... Akşam ezanı ile birlikte İstanbullular oruçlarını açacaklar.
İZMİR'DE İFTAR NE ZAMAN?
27 Nisan Pazar günü İzmir'de iftar vakti 20.06... Akşam ezanı ile birlikte İzmirliler oruçlarını açacaklar.
ANKARA'DA İFTAR NE ZAMAN?
27 Nisan Pazar günü Ankara'da iftar vakti 19.46... Akşam ezanı ile birlikte Ankaralılar oruçlarını açacaklar.