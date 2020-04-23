İstanbul sahur ne zaman saat kaçta başlıyor? İstanbul imsakiyesi açıklandı! 24 Nisan 2020 İstanbul sahur ve iftar vakitleri Diyanet tarafından yayınlandı

11 ayın sultanı Ramazan için geri sayım başladı. Tüm yurtta olduğu gibi İstanbul'da da milyonlarca vatandaşımız merakla yaşadıkları şehrin iftar ve sahur saatlerini merakla araştırıyor. İşte büyük bir heyecanla araştırılan 2020 İstanbul imsakiyesi ve İstanbul'da ilk iftar ve sahur saat kaçta sorularının cevapları...



İFTAR VE SAHUR SAATLERİ-İSTANBUL İMSAKİYESİ 2020



Ramazan başlarken İstanbul ilk iftar ve sahur saatleri de kentte yaşayan pek çok Müslümanın araştırdığı konu olmaya başladı. İstanbul imsakiye 2020 vakitlerine göre ilk sahura ne zaman kalkacağız ve İstanbul’da ilk iftar ne zaman yapılacak sorusuna cevap arayan Mega Kent sakinleri, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın İstanbul imsakiye bilgilerini araştırmaya başladı.



İstanbul ramazan imsakiyesi iftar saatleri ve sahur vakitleri ile araştırılmaya devam ediliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından her yıl yayımlanan imsakiye bilgilerine göre İstanbul’da ilk iftar 20.00’da yapılacak. Sonraki günlerde ise bu saat biraz daha ilerleyecek.



Gün Tarih İmsak (Sahur) Akşam (İftar) Yatsı (Teravih) 1 24.04.2020 04:29 20:00 21:29* 2 25.04.2020 04:27 20:01 21:31 3 26.04.2020 04:25 20:02 21:32 4 27.04.2020 04:23 20:03 21:33 5 28.04.2020 04:22 20:04 21:35 6 29.04.2020 04:20 20:05 21:36 7 30.04.2020 04:18 20:06 21:38 8 01.05.2020 04:16 20:07 21:39 9 02.05.2020 04:14 20:09 21:41 10 03.05.2020 04:13 20:10 21:43 11 04.05.2020 04:11 20:11 21:44 12 05.05.2020 04:09 20:12 21:46 13 06.05.2020 04:07 20:13 21:47 14 07.05.2020 04:06 20:14 21:49 15 08.05.2020 04:04 20:15 21:50 16 09.05.2020 04:02 20:16 21:52 17 10.05.2020 04:01 20:17 21:53 18 11.05.2020 03:59 20:18 21:55 19 12.05.2020 03:57 20:19 21:56 20 13.05.2020 03:56 20:20 21:58 21 14.05.2020 03:54 20:21 21:59 22 15.05.2020 03:53 20:22 22:01 23 16.05.2020 03:51 20:23 22:02 24 17.05.2020 03:50 20:24 22:04 25 18.05.2020 03:48 20:25 22:05 26 19.05.2020 03:47 20:26 22:07** 27 20.05.2020 03:45 20:27 22:08