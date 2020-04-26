BİST98.7590,60EURO7,550,81USD6,970,39ALTIN387,070,13
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz

    Ramazan

    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerRamazan Haberleri İstanbul sahur vakti ne zaman, kaçta? (27 Nisan) İstanbul'da imsak vakti saat kaçta?
    ABONE OL
    26.04.2020 - 20:38 |

    İstanbul sahur vakti ne zaman, kaçta? (27 Nisan) İstanbul'da imsak vakti saat kaçta?

    İslam alemi Ramazan ayı coşkusunu yaşamaya başladı. Tüm dünyada olduğu gibi yurdumuzda da büyük bir heyecanla beklenen Ramazan'ın 3. gününü geride bırakıyoruz. Peki 15 milyondan fazla vatandaşımızın yaşadığı İstanbul'da bu gece sahura ne kadar, kaç saat kaldı? İşte 27 Nisan Pazartesi İstanbul için sahur vakti (saati) ne zaman sorusunun cevabı..

    İstanbul sahur vakti ne zaman, kaçta? (27 Nisan) İstanbul'da imsak vakti saat kaçta?

    Ramazan ayı bereketi devam ediyor. Bugün orucun 3. günü geride kaldı... İstanbul'da yaşayan yüz binlerce Müslüman gece sahura kalkıp niyet edip oruç tuttular. Şimdi iftar vaktini geride bırakan vatandaşlar sahuru bekliyor. Sıklıkla sorulan soru ise İstanbul sahur vakti saat kaçta, ne zaman?

    İSTANBUL'DA İFTAR VAKTİ SAAT KAÇTA?

    27 Nisan Pazartesi günü İstanbul'da sahur vakti 04.25... Akşam ezanı ile birlikte İstanbullur oruçlarını açacaklar.

    İFTARA KAÇ SAAT KALDIĞINI ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ

    İFTAR DUASI

    "Allahümme leke sumtu ve bike âmentü ve aleyke tevekkeltü ve alâ rızkıke eftartü ve savme'l-Ğadi min şehri Ramazane neveytü, feğfirlî mâ kaddemtü ve mâ ahhartü."

    İFTAR DUASI ANLAMI

    "Allah'ım! Senin rızan için oruç tuttum, sana inandım ve sana güvendim. Senin rızkınla orucumu açtım ve Ramazan ayının yarınki orucuna da niyet ettim. Benim geçmiş ve gelecek günahlarımı bağışla!"

    YEMEK DUASI

    "Bismillâhirrahmânirrahîm

    Elhamdülillâhi’llezî et’amenâ ve sekânâ ve cealnâ minel müslimîn.Nimetu celillullah,Berakati Halillullah Şefaat ya Rasulullah, Külû ve’şrabû ve lâ tüsrifû, İnnehû lâ yuhibbü’l müsrifîn.Allahumme zid velâ tengus bi-hürmeti-l Fatiha…"

    YEMEK DUASI ANLAMI

    "Hamd Allaha mahsustur. Hamd Allaha mahsustur. Hamd Allaha mahsustur. Hamd bizi doyuran, içiren, ve bizi müslümanlardan eyleyen Allaha mahsustur.Yiyin, için ve israf etmeyin. Çünkü O, israf edenleri sevmez.Allahım Fatiha suresi hürmetine arttır eksiltme. AMİN…"

    YEMEKTEN SONRA OKUNACAK DUA

    Okunuşu: Elhamdülillahillezî et amenâ ve sekenâ ve cealenâ minel müslimin

    Anlamı: Açlığımızı ve susuzluğumuzu gideren ve bizi Müslüman kılan Allah'a hamdolsun.

    Coronayı yendi ‘Erik Dalı’ eşliğinde taburcu olduTürkiye’de corona virüsü yenerek sağlığına kavuşan hasta sayısı her geçen gün artarken, Malatya’da da iyileşen genç bir hasta sağlık çalışanlarının ‘Erik Dalı’ şarkısıyla oynayarak taburcu edildi.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Survivor Elif kimdir, kaç yaşında? Survivor Elif Yıldırım Gören nereli, ne iş yapıyor? İşte biyografisi...

    Survivor Elif kimdir, kaç yaşında? Survivor Elif Yıldırım Gören nereli, ne iş yapıyor? İşte biyografisi...

    Bakanlık son noktayı koydu! 3 ay boyunca...

    Bakanlık son noktayı koydu! 3 ay boyunca...

    Uçuşlar ne zaman normale dönecek? TALPA Başkanı yanıtladı

    Uçuşlar ne zaman normale dönecek? TALPA Başkanı yanıtladı

    Survivor Mert Öcal kimdir, kaç yaşında? Survivor Mert Öcal nereli, hangi dizilerde oynadı?

    Survivor Mert Öcal kimdir, kaç yaşında? Survivor Mert Öcal nereli, hangi dizilerde oynadı?

    Sıradaki Haber