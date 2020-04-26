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    HaberlerRamazan Haberleri İzmir için sahur vakti ne zaman saat kaçta? (2020 İzmir imsakiyesi) İzmir'de imsak (sahur) vaktine kaç saat kaldı?
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    26.04.2020 - 21:53 |

    İzmir için sahur vakti ne zaman saat kaçta? (2020 İzmir imsakiyesi) İzmir'de imsak (sahur) vaktine kaç saat kaldı?

    İslam alemi Ramazan ayı coşkusunu yaşamaya başladı. Tüm dünyada olduğu gibi yurdumuzda da büyük bir heyecanla beklenen Ramazan'ın 3. gününü geride bırakıyoruz. Peki 5 milyondan fazla vatandaşımızın yaşadığı İzmir'de bu gece sahura ne kadar, kaç saat kaldı? İşte 27 Nisan Pazartesi İzmir için sahur vakti (saati) ne zaman sorusunun cevabı..

    İzmir için sahur vakti ne zaman saat kaçta? (2020 İzmir imsakiyesi) İzmir'de imsak (sahur) vaktine kaç saat kaldı?

    Ramazan ayı bereketi devam ediyor. Bugün orucun 3. günü geride kaldı... İzmir'de yaşayan yüz binlerce Müslüman gece sahura kalkıp niyet edip oruç tuttular. Şimdi iftar vaktini geride bırakan vatandaşlar sahuru bekliyor. Sıklıkla sorulan soru ise İzmir'de sahur vakti saat kaçta, ne zaman?

    İZMİR'DE İFTAR NE ZAMAN?

    27 Nisan Pazartesi günü İzmir'de sahur vakti 04.41... Akşam ezanı ile birlikte İzmirliler oruçlarını açacaklar.

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    İzmir için sahur vakti ne zaman saat kaçta (2020 İzmir imsakiyesi) İzmirde imsak (sahur) vaktine kaç saat kaldı

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