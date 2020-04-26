İzmir için sahur vakti ne zaman saat kaçta? (2020 İzmir imsakiyesi) İzmir'de imsak (sahur) vaktine kaç saat kaldı?

Ramazan ayı bereketi devam ediyor. Bugün orucun 3. günü geride kaldı... İzmir'de yaşayan yüz binlerce Müslüman gece sahura kalkıp niyet edip oruç tuttular. Şimdi iftar vaktini geride bırakan vatandaşlar sahuru bekliyor. Sıklıkla sorulan soru ise İzmir'de sahur vakti saat kaçta, ne zaman?

İZMİR'DE İFTAR NE ZAMAN?

27 Nisan Pazartesi günü İzmir'de sahur vakti 04.41... Akşam ezanı ile birlikte İzmirliler oruçlarını açacaklar.

İFTARA KAÇ SAAT KALDIĞINI ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ