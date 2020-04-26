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    HaberlerRamazan Haberleri İzmir iftar saati kaçta ne zaman? (26 Nisan Pazar) 2020 İzmir'de akşam ezanı saat kaçta okunacak?
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    26.04.2020 - 19:38 |

    İzmir iftar saati kaçta ne zaman? (26 Nisan Pazar) 2020 İzmir'de akşam ezanı saat kaçta okunacak?

    İslam alemi Ramazan ayı coşkusunu yaşamaya başladı. Tüm dünyada olduğu gibi yurdumuzda da büyük bir heyecanla beklenen Ramazan'ın 3. gününü yaşıyoruz. Peki bugün 5 milyondan fazla vatandaşımızın yaşadığı İzmir'de iftara ne kadar, kaç saat kaldı? İşte 26 Nisan Pazar İzmir için iftar vakti (saati) ne zaman sorusunun cevabı..

    İzmir iftar saati kaçta ne zaman? (26 Nisan Pazar) 2020 İzmir'de akşam ezanı saat kaçta okunacak?

    Ramazan ayı 24 Nisan'da başladı ve bu mübarek ayın bugün 3. günü... 81 ilde milyonlarca vatandaş oruçlu... İzmir'de de binlerce kişi iftar vaktini beklerken 'İzmir İftar vakti saat kaçta, oruç ne zaman açılacak? İzmir'de iftara kaç saat kaldı, akşam ezanı ne zaman?' sorularına cevap bulmaya çalışıyor.

    İZMİR'DE İFTAR NE ZAMAN?

    26 Nisan Pazar günü İzmir'de iftar vakti 20.05... Akşam ezanı ile birlikte İzmirliler oruçlarını açacaklar.

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    İzmir iftar saati kaçta ne zaman (26 Nisan Pazar) 2020 İzmirde akşam ezanı saat kaçta okunacak

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