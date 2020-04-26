İzmir iftar saati kaçta ne zaman? (26 Nisan Pazar) 2020 İzmir'de akşam ezanı saat kaçta okunacak?

Ramazan ayı 24 Nisan'da başladı ve bu mübarek ayın bugün 3. günü... 81 ilde milyonlarca vatandaş oruçlu... İzmir'de de binlerce kişi iftar vaktini beklerken 'İzmir İftar vakti saat kaçta, oruç ne zaman açılacak? İzmir'de iftara kaç saat kaldı, akşam ezanı ne zaman?' sorularına cevap bulmaya çalışıyor.

İZMİR'DE İFTAR NE ZAMAN?

26 Nisan Pazar günü İzmir'de iftar vakti 20.05... Akşam ezanı ile birlikte İzmirliler oruçlarını açacaklar.

İFTARA KAÇ SAAT KALDIĞINI ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ