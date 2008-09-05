İzmir'de geleneksel ramazan gecesi

İnönü Caddesi üzerindeki Şelale Cafe'de, bugün akşam saatlerinde düzenlenen Nostaljik Ramazan Gecesi'ne, İzmir Valisi Cahit Kıraç, Aydın Valisi Mustafa Malay, AKP İzmir Milletvekili İsmail Katmerci, Buca Belediye Başkanı Cemil Şeboy, Konak Belediye Başkanı Muzaffer Tunçağ, Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Ahmet Bülent Göksel, İzmir Şoförler Odası Başkanı Celil Anık, İzmir'i Sevenler Platformu Başkanı Sancar Maruflu ve çok sayıda davetli katıldı.

Gecede, fasıl ekibinin ud, keman, kanun ve darbuka ile çaldıkları klasik Türk müziği eşliğinde nargile içen davetliler, geleneksel Ramazan nostaljisini yaşadı. Gecede bir konuşma yapan İzmir'i Sevenler Derneği Başkan'ı Sancar Maruflu “Amacımız, nargileyi sevdirmek değil, tüm partileri biraraya getirip dostluğu pekiştirmektir” şeklinde konuştu.