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    19.07.2013 - 10:25 |

    İzmir'de oruç kazası

    İzmir'de akşam ezanı merkezi yayın sisteminde yaşanan sorun nedeniyle bazı camilerde erken okundu. Müftü Zeki Aksoy "Orunucu erken açanlar bir gün kaza etsin" dedi.

    İzmir'de oruç kazası

    İzmir'de merkezi ezan sisteminde yaşanan sorun nedeniyle akşam ezanının okunmasına bazı camilerde 15 dakika erken başlandı ancak yarıda kesildi.

    Konak Müftüsü Zeki Aksoy, sisteme dışarıdan bir müdahale olduğu yönünde bilgiler geldiğini ancak olayın nedeninin henüz belirlenemediğini söyledi.

    İzmir'de merkezi sisteme bağlı bazı camilerde 20.42'de başlaması gereken akşam ezanı 20.27'de okunmaya başlandı. Ezan, daha sonra yarıda kesildi. Bazı camilerde uyarı anonsları yapıldı.

    Konuyla ilgili açıklama yapan Konak Müftüsü Zeki Aksoy, şunları kaydetti:

    "Maalasef bu akşam üzücü bir olay yaşanmıştır. Ezanlarımız Hisar Camisi'nden yapılan yayınla merkezi sistem altında okunmaktaydı. Hisar Camisi'nin bir vericisi var, merkezi sistemi alan camilerin de alıcıları var. Ezan aynı anda tüm camilere ulaşmakta. Ancak bu akşam Hisar Camisi'nde ezan okunmadan, dışarıdan müdahaleyle ezanın 15 dakika erken okunduğu bilgileri bize geldi. Şu anda daha ne olduğu belli değil. Doğrulama çalışmaları devam ediyor. Net bilgi, kimin yaptığı bilgisi elimizde yok. Gerekli çalışma yapılacaktır, inşallah ortaya çıkacaktır."

    Bir gazetecinin Hisar Camisi müezzininin birkaç gün önce ses kaydının alındığı, erken okunan ezanın da aynı sese ait olduğunun iddia edildiğini sorması üzerine, böyle bir kaydın alındığına yönelik kendilerinin de duyumlarının olduğunu ancak konunun henüz netleşmediğini ifade etti.

    Aksoy, "Ezanın 15 dakika erken okunması vatandaşlarımız için uyarıcı olmuştur, dikkatli davranmışlardır. İnşallah 15 dakika erken açmamışlardır. Orucunu erken açan olduysa mutlaka bir gün kaza etmesi gerekir" dedi.

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