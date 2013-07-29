BİST96.355-0,12EURO7,411,35USD6,791,41ALTIN370,471,92
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz

    Ramazan

    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerRamazan Haberleri Haberleri Kabe'de bir ilk
    ABONE OL
    29.07.2013 - 10:43 |

    Kabe'de bir ilk

    Kabe çevresinde bir süredir devam eden genişletme çalışmalarının yol açtığı sıkışıklıkların ortadan kaldırılması için önemli bir adım atıldı.

    Kabe'de bir ilk

    Kabe etrafında inşa edilen çelik halkadan tavaf alanı hizmete açıldı. İki kattan oluşan ancak halihazırda sadece üst katı hizmete açılan tavaf alanında engelliler tavaf etmeye başladı.

    12 metre yüksekliğinde, 13 metre genişliğindeki tavaf alanında saatte bin 700 engelli aracı dolaşabiliyor. Harem-i Şerif'in birinci ve ikinci katından her iki kata giriş çıkışların verildiği tavaf alanına sadece engelliler ve yaşlılar girebiliyor.

    Polis kontrolünde girişlerin gerçekleştirildiği tavaf alanının hizmete açılmasının ardından Kabe çevresindeki tavaf alanında rahatlama olduğu dikkati çekti.

    Çelik halkadan tavaf alanının birinci katının da hac dönemine kadar bitirilmesi öngörülüyor. Kabe kapısı karşısında genişletme çalışmaları da hızla devam ediyor. Bu bölümün birinci katı hizmete açıldı.

    Hizmete alınan bölümde ibadetlerini rahatça yerine getirebilen ziyaretçiler, yeni bölümün zemin katından Sefa ve Merve tepesine geçebiliyor. Öte yandan Suudi Arabistan hükümetinin Kabe çevresindeki genişletme çalışmaları nedeniyle vize sayısını azaltması, ramazan ayında tavaf alanında yoğunluk yaşanmamasında etkili oldu.

      Okulunu özleyen küçük Doğan Ahmet'in gözyaşlarıKahramanmaraş’ta corona virüs salgını nedeniyle okulunu ve arkadaşlarını özleyen ilkokul 1. sınıf öğrencisi Doğan Ahmet Şahan, gözyaşı döküp virüs belasından kurtulmak için dua etti.
      daha fazla video için

      GÜNCEL HABERLER

      İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

      Şehirler arası yollar ne zaman açılacak? Seyahat yasağı ne zaman bitiyor?

      Şehirler arası yollar ne zaman açılacak? Seyahat yasağı ne zaman bitiyor?

      Herkes bekliyordu! İlk onay çıktı ve belli oldu...

      Herkes bekliyordu! İlk onay çıktı ve belli oldu...

      'Çatıda bile rahat bırakmıyorlar'

      'Çatıda bile rahat bırakmıyorlar'

      Her şey 10 dakika içinde oldu! 4 kişi motosiklet çaldı

      Her şey 10 dakika içinde oldu! 4 kişi motosiklet çaldı

      Sıradaki Haber