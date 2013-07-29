Kabe'de bir ilk

Kabe etrafında inşa edilen çelik halkadan tavaf alanı hizmete açıldı. İki kattan oluşan ancak halihazırda sadece üst katı hizmete açılan tavaf alanında engelliler tavaf etmeye başladı.



12 metre yüksekliğinde, 13 metre genişliğindeki tavaf alanında saatte bin 700 engelli aracı dolaşabiliyor. Harem-i Şerif'in birinci ve ikinci katından her iki kata giriş çıkışların verildiği tavaf alanına sadece engelliler ve yaşlılar girebiliyor.



Polis kontrolünde girişlerin gerçekleştirildiği tavaf alanının hizmete açılmasının ardından Kabe çevresindeki tavaf alanında rahatlama olduğu dikkati çekti.



Çelik halkadan tavaf alanının birinci katının da hac dönemine kadar bitirilmesi öngörülüyor. Kabe kapısı karşısında genişletme çalışmaları da hızla devam ediyor. Bu bölümün birinci katı hizmete açıldı.



Hizmete alınan bölümde ibadetlerini rahatça yerine getirebilen ziyaretçiler, yeni bölümün zemin katından Sefa ve Merve tepesine geçebiliyor. Öte yandan Suudi Arabistan hükümetinin Kabe çevresindeki genişletme çalışmaları nedeniyle vize sayısını azaltması, ramazan ayında tavaf alanında yoğunluk yaşanmamasında etkili oldu.